Банки «ФК Открытие» и ВТБ сэкономят на розничных офисах

Банки ВТБ и «ФК Открытие» уже провели аудит географической сетки и в настоящее время «занимаются корректировкой планов по развитию и оптимизации сети», рассказал журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, в плане развития оставили непересекающиеся территории, где целесообразно для будущего объединенного банка открывать свои региональные подразделения. Также банки отказываются от дублирующих офисов, планировавшихся к открытию.

«Например, ВТБ отказывается от открытия отделений в тех локациях, где есть офисы "Открытия", и наоборот. Это одна из синергий, чтобы не дублировать расходы»,— пояснил господин Печатников.

Вместе с тем пока речь о закрытии отделений не идет. «Мы не можем лишить банк "Открытие" инфраструктуры, банку нужны и отделения, и сотрудники, и региональное присутствие, чтобы выполнить свой бизнес-план на этот год»,— указал топ-менеджер ВТБ. Согласно данным на сайте ЦБ, на текущий момент у ВТБ почти 1,3 тыс. дополнительных офисов и 20 филиалов, у «ФК Открытие» — 404 офиса и девять филиалов.

В течение этого года банк «ФК Открытие» продолжит работать под самостоятельным брендом. По оценке ВТБ, его интеграция займет не менее полутора-двух лет. С января 2023 года банк «ФК Открытие» возглавляет бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев. На конец 2022 года у банка было около 3,8 млн активных розничных клиентов (против 3,2 млн человек на начало года), в ВТБ на текущий момент в розничном сегменте обслуживается 17 млн человек (прирост за год — 1 млн клиентов). По итогам 2023 года ВТБ ожидает получить прирост клиентской базы свыше 1,5 млн человек. У банка «ФК Открытие», согласно плану на 2023 год, стояла цель увеличить клиентскую базу почти на 6% (до 3,97 млн человек), следует из итоговой презентации бывшего главы банка Михаила Задорнова, представленной журналистам в конце 2022 года.

Подробнее о слиянии банков — в материале «Ъ» «В новый год с новым менеджментом».

Ольга Шерункова