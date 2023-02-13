Мусоровозы подняли шум

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за расширения территории единственного в Новороссийске полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) — на горе Щелба. Оператором ТКО в поселке Борисовка выступает ООО «Терра-Н», которое заявляет о намерении до 2026 года вложить более 220 млн руб. в модернизацию свалки, планируя расширить ее площадь почти на 3 га. Руководство оператора утверждает, что надзорные ведомства никаких нарушений в деятельности полигона не зафиксировали, а проект расширения площади еще на стадии согласования. Местных жителей больше, чем экологические проблемы, беспокоит шум транспортирующих отходы мусоровозов, которые едут через поселок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка возле поселка Борисовка — единственный узаконенный объект размещения отходов для Новороссийска и Геленджика

Фото: Телеграм-канал «Моя Борисовка» Свалка возле поселка Борисовка — единственный узаконенный объект размещения отходов для Новороссийска и Геленджика

Фото: Телеграм-канал «Моя Борисовка»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за расширения территории мусорного полигона на горе Щелба в Новороссийске. В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводят процессуальную проверку. Свалка мусора в поселке Борисовка организована между бассейнами двух впадающих в море рек. «Местные жители обеспокоены тем, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города»,— говорится в сообщении СКР.

Свалка возле поселка Борисовка появилась в 2013 году, эксплуатация объекта была рассчитана на 15 лет, до 2028 года. Это единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, в которую входит Новороссийск и Геленджик. Полигон в 2016 году был включен в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта — 160 тыс. т в год. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийской зоне образуется около 230 тыс. т отходов ежегодно.

Оператор полигона ТКО — ООО «Терра-Н» — в прошлом году разработал программу мероприятий по его модернизации, рассчитанную до 2026 года. Объем инвестиций — 221 млн руб. В рамках программы планируется создать новые «карты» полигона для размещения ТКО площадью 2,9 га, включая пруды-накопители для отведения фильтрата с тела свалки, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов мощностью 70 тыс. т в год. С учетом расширения площадь полигона составит 9 га.

В компании «Терра-Н» уточнили, что полигон будет расширяться внутри собственных границ свалки. «Представители надзорных ведомств проводили на полигоне проверки с ноября 2022 года по январь 2023 года. На сегодняшний день никаких нарушений насчет разлива фильтрата или иного загрязнения земель, выходящих за границы полигона, не зафиксировано. Загрязнения почвы или поверхностных вод также не было обнаружено»,— сообщила «Ъ-Кубань» руководитель общества Милана Тимошенко.

В администрации Новороссийска рассказали, что 8 февраля стартовали общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция существующего Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТКО с увеличением емкости». В мэрии отмечают, что реализация этого проекта необходима для снижения негативного воздействия на окружающую среду существующим полигоном. В обсуждениях приняли участие все заинтересованные лица. Главным образом это жители села Борисовка, которое расположено в непосредственной близости от полигона ТКО.

«Проектировщики подробно рассказали о планируемых мероприятиях (это и установка локальных очистных сооружений, и строительство климатических камер, которые позволят снизить объем несортируемых отходов), а также о применении наилучших доступных технологий, направленных на уменьшение выбросов в атмосферу»,— рассказали в мэрии Новороссийска, уточнив, что, пока все этапы общественных слушаний еще не прошли, конкретного решения по проекту не принято.

В местной администрации отметили, что альтернативы существующему полигону нет, поэтому реализация проекта необходима. Все желающие могут направить свои пожелания и предложения еще в течение месяца, после чего проектная документация будет направлена на государственную экологическую экспертизу.

Эколог Татьяна Трибрат заявила, что жителей поселка Борисовка волнует не только загрязнение подземных вод, но и отсутствие альтернативной подъездной дороги к полигону. «Сейчас в день около пятисот грузовиков с мусором начиная с четырех часов утра едут мимо домов по самому поселку. Этот грохот и запах мешает жить людям. У нас есть варианты: дорогу можно проложить возле заброшенных дачных домов — там практически никто не живет. Этот вопрос больше интересует жителей, чем экологические проблемы»,— отметила госпожа Трибрат.

Она добавила, что на ближайших общественных обсуждениях вопроса расширения полигона жители Борисовки будут задавать властям вопросы о прокладке альтернативной дороги.

В администрации Новороссийска на вопрос «Ъ-Кубань» о планах муниципалитета по созданию подъездной дороги вне границ поселка затруднились ответить. «Насколько нам известно, пока это не обсуждается»,— ответил сотрудник мэрии.

Тат Гаспарян

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