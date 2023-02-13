На «Стрелке» нашелся неоплатный долг

У Главного управления по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) с конца декабря заблокированы расчетные счета. Расходовать деньги муниципальный заказчик может только на зарплату и налоги. Причина приостановки операций по счетам в том, что ГУММиД не заплатил старый долг в размере 638 млн руб., присужденный после строительства станции метро «Стрелка». В прошлом году бюджет Нижегородской области выделял средства на оплату этого долга, но по неизвестным причинам его так и не оплатили обанкротившемуся подрядчику. Источники утверждают, что никто не хочет брать на себя ответственность за перечисление банкроту столь крупной суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станцию метро сдали в 2018 году, но долг за нее еще не оплачен

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Станцию метро сдали в 2018 году, но долг за нее еще не оплачен

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», у ГУММиД Нижнего Новгорода (муниципальный заказчик строительства метро) с 27 декабря прошлого года были приостановлены расходные операции по лицевым счетам кроме обязательных выплат — зарплаты и налоговых платежей. Такое решение собеседник в городской администрации объяснил тем, что ГУММиД в трехмесячный срок не оплатил долг по исполнительному листу, что повлекло блокировку расходов.

Речь идет о старом долге за строительство станции метро «Стрелка» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Генеральный подрядчик проекта ООО СК «Управление строительства- 620» обанкротился и переуступил все права и обязанности по муниципальному контракту своему подрядчику ООО «Проектное бюро "Инженер"» — обе компании в то время были подконтрольны предпринимателю Владиславу Костенко. ПБ «Инженер» тоже обанкротилось, но в 2019 году в нижегородском арбитражном суде смогло взыскать свыше 600 млн руб. долга с ГУММиД.

Компания, получившая права генерального подрядчика, предъявила суду экспертное заключение о выполненных дополнительных работах, которые не были учтены в проекте станции метро и не оплачены заказчиком.

Юристы ГУММиД оспаривали это судебное взыскание вплоть до кассации. Заказчик пытался доказать, что никакого долга нет, а предъявленные «Инженером» работы не являются дополнительными: они обусловлены либо просрочкой выполнения, либо являются задвоением ранее принятых и уже оплаченных работ. Однако суд встал на сторону подрядчика.

Несмотря на выигранный судебный процесс, ПБ «Инженер» предъявило исполнительный лист в администрацию Нижнего Новгорода лишь в начале прошлого года, а затем исполнение судебного решения через суд притормозила прокуратура. Однако весной прошлого года долг размером 638 млн руб. было решено погасить за счет средств городского бюджета. При этом у Нижнего Новгорода не было свободных средств для выплаты такого долга. Практически вся сумма была предоставлена из регионального бюджета, что стало неприятной неожиданностью для депутатов заксобрания Нижегородской области.

Однако, как рассказали «Ъ-Черноземье» в администрации города, ГУММиД в установленные законодательством сроки не оплатил старый долг за «Стрелку», несмотря на наличие денег. Поэтому предоставленные Нижегородской областью средства на его оплату были возвращены в региональный бюджет. Причину такой проволочки, приведшей к блокировке счетов заказчика строительства метро, собеседники «Ъ-Черноземье» не назвали. В ГУММиД пока не комментируют ситуацию с неоплатой по исполнительному листу.

Близкий к учреждению источник утверждает, что все ответственные за перечисление долга в размере 638 млн руб. «боятся, что потом их посадят». «В метрострое все прекрасно понимают, что экспертиза подрядчика, положенная в основу судебного решения о взыскании долга, была полной туфтой»,— отметил собеседник, предполагающий, что через взыскание реализуется схема хищения бюджетных средств.

Дополнительные деньги на скорейшую достройку в 2018 году станции метро «Стрелка» предоставляло правительство РФ. По просьбе губернатора из резервного фонда правительства на ввод станции была выделена целевая субсидия 645 млн руб. Однако потом, по заявлениям чиновников, эти деньги не были своевременно потрачены и их пришлось вернуть в федеральный бюджет.

Возникшее право требования сопоставимой суммы с Нижнего Новгорода и ГУММиД стало основным активом, за который шла борьба между конкурсными управляющими. Так, в декабре прошлого года банкрот «Управление строительства» просил арбитражный суд запретить ГУММиД перечислять долг банкроту «Инженеру».

Конкурсный управляющий бывшего генподрядчика считает, что сделка по уступке прав подрядчику была неправомерна, однако суд не стал принимать обеспечительные меры в виде запрета перечисления средств обанкротившемуся взыскателю.

Роман Кряжев