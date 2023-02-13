VPost: «AliExpress Россия» планирует завозить автозапчасти международных брендов

Маркетплейс «AliExpress Россия» планирует импортировать в страну оригинальные автозапчасти международных брендов и их аналоги. Об этом сообщает VPost.

По информации издания, «AliExpress Россия» получила более десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных брендов. С их помощью компания сможет ввозить эти запчасти в Россию. Запчасти для испытаний, отмечает VPost, маркетплейс ввез в Россию в августе 2022 года.

В частности, «AliExpress Россия» сможет импортировать воздушные фильтры и ремни ГРМ для Ford с заводов в Великобритании, Германии, Мексики и США, натяжители цепей BMW с французского завода. Также речь идет о комплектующих для двигателей и термостатах для Mercedes Benz с заводов Daimler AG (во Франции, Германии, Испании), рулевых тягах FEBI из ФРГ и других запчастях.

В 2022 году в России подорожали автозапчасти производителей, ушедших с российского рынка. Средние цены на запасные части резко выросли для автомобилей Honda (59%), Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), BMW и Mercedes-Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%). По данным Российского союза автостраховщиков, в среднем за год цены на автозапчасти увеличились на 27%.

Лусине Баласян