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Коммерсантъ FM
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Суд обязал Google восстановить доступ к девяти YouTube-каналам РЕН ТВ

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Гугл» и Google LLC восстановить доступ к просмотру девяти YouTube-каналов РЕН ТВ. Истцом в деле выступало ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ), решение суд принял 9 февраля.

Суд обязал восстановить доступ пользователей к просмотру следующих каналов в YouTube:

  • РЕН ТВ. «Новости»;
  • «Документальные проекты». РЕН ТВ;
  • «Минтранс». РЕН ТВ;
  • «Территория заблуждений». РЕН ТВ;
  • «Как устроен мир». РЕН ТВ;
  • «Военная тайна». РЕН ТВ;
  • «Прямые трансляции». РЕН ТВ;
  • «НИИ РЕН ТВ»;
  • «Неизвестная история». РЕН ТВ.

В случае неисполнения решения суда с «Гугл» и Google LLC в пользу ООО «Акцепт» взыщут 100 тыс. руб. в день, неустойка будет расти каждую неделю, но общая ее сумма не может превышать 1 млрд руб. Также суд постановил взыскать с «Гугл» и Google LLC расходы по уплате госпошлины в размере 12 тыс. руб., решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

С начала военной операции на YouTube был блокирован ряд российских медиаресурсов, некоторые блокировку оспаривали. В октябре 2022 года суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и «Москва Медиа». В ноябре суд назначил Google неустойку до 1 млрд руб. за отказ разблокировать НТВ на YouTube.

Мария Федотова

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