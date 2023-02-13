Суд обязал Google восстановить доступ к девяти YouTube-каналам РЕН ТВ

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Гугл» и Google LLC восстановить доступ к просмотру девяти YouTube-каналов РЕН ТВ. Истцом в деле выступало ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ), решение суд принял 9 февраля.

Суд обязал восстановить доступ пользователей к просмотру следующих каналов в YouTube:

РЕН ТВ. «Новости»;

«Документальные проекты». РЕН ТВ;

«Минтранс». РЕН ТВ;

«Территория заблуждений». РЕН ТВ;

«Как устроен мир». РЕН ТВ;

«Военная тайна». РЕН ТВ;

«Прямые трансляции». РЕН ТВ;

«НИИ РЕН ТВ»;

«Неизвестная история». РЕН ТВ.

В случае неисполнения решения суда с «Гугл» и Google LLC в пользу ООО «Акцепт» взыщут 100 тыс. руб. в день, неустойка будет расти каждую неделю, но общая ее сумма не может превышать 1 млрд руб. Также суд постановил взыскать с «Гугл» и Google LLC расходы по уплате госпошлины в размере 12 тыс. руб., решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

С начала военной операции на YouTube был блокирован ряд российских медиаресурсов, некоторые блокировку оспаривали. В октябре 2022 года суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и «Москва Медиа». В ноябре суд назначил Google неустойку до 1 млрд руб. за отказ разблокировать НТВ на YouTube.

Мария Федотова