Следствие займется источниками

Следственный комитет РФ проведет проверку по заявлению председателя совета директоров ООО «Завод автономных источников тока» (завод АИТ) Александра Ежова, который просит проверить менеджмент предприятия на предмет преднамеренного банкротства. Он считает, что нынешнее руководство завода АИТ и ООО «ТМХ-Энергетические решения» целенаправленно формирует долги и создает условия для ликвидации компании. В ноябре прошлого года завод АИТ объявил о самобанкротстве, сейчас юрлицо находится под наблюдением. В ООО «Завод АИТ» утверждают, что заинтересованы в стабильной работе предприятия, а банкротство расценивают как способ его ­оздоровления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский завод АИТ банкротится с октября прошлого года

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Саратовский завод АИТ банкротится с октября прошлого года

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Следственный комитет России проведет проверку по обращению председателя совета директоров банкротящегося ООО «Завод автономных источников тока». Информацию о том, что документ поступил в ведомство, подтвердили в СКР, но никаких подробностей не ­уточнили.

В своем заявлении председатель совета директоров ООО (копия имеется в распоряжении «Ъ») указывает, что директор завода Станислав Егоров, возможно, проводит комплекс целенаправленных действий по формированию долгов у ООО «Завод АИТ» и условий для его ликвидации с целью коммерческой продажи его земельных участков под частную застройку.

•ООО «Завод автономных источников тока» — российский производитель систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие было основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов. Согласно «СПАРК-Интерфакс», предприятием владеют саратовский предприниматель Валентина Бондырева — 50% и ООО «ТМХ-энергетические решения» (входит в ГК «Трансмашхолдинг») — 50%. В сентябре прошлого года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Доля производимых в России аккумуляторных батарей составляет 66,5–87,8%. Убыток предприятия за 2021 год составил 152,5 млн руб. при выручке 1,48 млрд руб. 2020 год ООО закончило с прибылью 8,9 млн руб. Более поздних данных о финансовом положении предприятия в открытых источниках нет.

В ноябре прошлого года сотрудники предприятия подписали обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «оказать содействие в прекращении банкротства» предприятия. В нем говорится, что директор завода Станислав Егоров, аффилированный с ООО «ТМХ-Энергетические ­решения», якобы отказывается от реструктуризации налоговых долгов и наращивает кредиторскую задолженность, 600 млн руб. из которых — перед совладельцем завода АИТ ООО «ТМХ-Энергетические ­решения».

Заявление о самобанкротстве завод АИТ подал в октябре прошлого года. Процедура наблюдения была введена 5 декабря. В судебном решении было указано, что сумма требований всех кредиторов должника по денежным обязательствам должника на конец сентября составляла 2,006 млрд руб., из которых задолженность по зарплатам — 17,5 млн руб., по налогам — 180,6 млн руб., по страховым взносам — 156,9 млн руб., еще 52,8 млн руб.— во внебюджетные фонды.

Суд принял требования ряда кредиторов, в частности, ФНС России — 273,63 млн руб., саратовского ООО «Икартрейд» (обработка металлических изделий) — 7,93 млн руб., ООО «Уралметизпром» (торговля черными металлами) — 5,54 млн руб., ООО «Хирти» (торговля промежуточными товарами) — 8,61 млн руб.

Александр Ежов сказал «Ъ», что после назначения на должность генерального директора Станислава Егорова завод фактически отказался от получения на льготных условий кредита Фонда развития промышленности в размере 1 млрд руб., упустил возможность заключить мировое соглашение с налоговой службой и существенно уменьшил объемы производства. «На прошлой неделе меня не допустили на заседание совета директоров, где должны были утвердить бизнес-план на 2023 год. Там я собирался озвучить свои претензии к руководству. В чем причины этого, не ясно. Пусть разбираются правоохранительные органы»,— сказал председатель совета директоров.

Связаться с гендиректором завода Станиславом Егоровым «Ъ» не удалось. В ООО «Завод АИТ», комментируя ситуацию на предприятии, сказали, что «менеджеры и собственники завода настроены на обеспечение его бесперебойной и стабильной работы». В компании отметили, что процедура банкротства введена не для ликвидации завода, а для его оздоровления. «За два месяца, на протяжении которых на предприятии действует процедура наблюдения, удалось решить наиболее сложные задачи, обеспечить нормальную хозяйственную деятельность завода АИТ»,— пояснили в обществе. «Аккумуляторы саратовского предприятия на этапе проектирования закладываются в конструкцию перспективных российских образцов железнодорожной техники. Для их серийного выпуска требуются значительные объемы продукции завода АИТ, что исключает возможность закрытия завода. Напротив, впереди у предприятия модернизация, расширение производства и освоение новой продукции. Согласно плану работы на 2023 год, общая емкость выпущенных аккумуляторов должна возрасти с 54,6 до более чем 80 млн ампер-часов»,— заявили в ООО.

Президент Центра региональной политики Илья Гращенков отмечает, что завод АИТ выпускает востребованную на рынке продукцию. «Есть пути развития предприятия, есть желание акционеров сохранить производство. Судя по последним заявлениям, понимание этого есть и у „Трансмашхолдинга“. Безусловно, заводу надо выходить из банкротства, и в такой непростой ситуации особая роль должна отводиться его руководству. Только компетентный директор, хорошо знакомый с особенностями производства, сможет дать толчок предприятию, заняться его техперевооружением, поиском новых рыночных ниш»,— отмечает он. По мнению эксперта, действующее руководство решило обанкротить завод, не считаясь с издержками региона, теряющего инвестиции и рабочие места.

Сергей Петунин