Перестрелка шайбами в Астане

Хоккеисты СКА сумели завершить победой выездную серию, которую они провели по городам Востока. Вчера армейцы обыграли в Астане местный «Барыс» со счетом 6:4. Команды выдали открытый хоккей с большим количеством шайб. При этом оборона и тех, и других трещала по швам. Не слишком приятный сигнал перед началом плей-офф, куда СКА вышел давно, а «Барыс» может и не попасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт ХК СКА Фото: официальный сайт ХК СКА

Армейцам очень нужна была победа. Потому что последние игры в чемпионате КХЛ сложились не слишком удачно: пять поражений и только две победы. «Барыс», хоть и замыкает таблицу Восточной конференции, не потерял шансов зацепиться за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф.

Начало матча сложилось в пользу СКА. Еще армейцам помог словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. Он выкатился за шайбой из ворот, но отдал ее прямо на клюшку игроку СКА Захару Бардакову. Тот сделал молниеносную передачу Игорю Ожиганову, и пока Гудачек занимал место в воротах, сетка в их «девятке» уже всколыхнулась: бросок защитника гостей оказался точным, как выстрел в тире.

Дальше СКА включил «лихую музыку атаки», но подобраться к воротам соперника не удавалось: хозяева держали строй в своей зоне. Только на 16-й минуте форвард Святослав Гребенщиков быстрее других сориентировался в районе «пятачка» и сумел завести шайбу в сетку после броска партнера. Форварда СКА никто не опекал. Гудачек отбил шайбу перед собой, чем воспользовался игрок СКА.

А когда Евгений Кетов спустя три минуты в третий раз зажег красный свет за воротами хозяев, тренеры «Барыса» решили поменять Гудачека на Никиту Бояркина. Игра у словака не шла. Кетов же отличился во втором матче подряд: до этого он стал автором гола в Омске, где петербуржцы уступили «Авангарду» 4:5. Евгений Кетов — один из старожилов СКА, играет за команду с 2013 года, пережил многих тренеров, но и в свои 37 приносит пользу. Хотя травмы дают о себе знать. В этом сезоне на его счету только 14 матчей.

Казалось, после такого разгрома в стартовой двадцатиминутке борьбы в матче не получится. Даже после того, как команды обменялись голами во втором периоде. У «Барыса» в самом начале отличился канадский защитник Алекс Грант, начинавший сезон в СКА: бросил от синей линии, обзор вратарю армейцев Дмитрию Николаеву в этот момент закрыл соперник. В составе СКА отличился защитник Степан Фальковский, замкнувший на дальней штанге комбинацию с участием форварда Василия Глотова.

Но заключительный отрезок матча подарил новую интригу. Едва он начался, как ворота СКА поразил форвард Никита Михайлис. Тут гости не успели вернуться в свою зону после длинной передачи от ворот «Барыса», и два игрока хозяев выскочили против одного защитника. Михайлис бросил в ближний угол — Николаев не спас. И, хотя спустя несколько минут Дамир Жафяров восстановил разницу в счете, точно бросив под перекладину, хозяева и не думали сдаваться. На 47-й минуте их канадский легионер Джереми Бракко нарисовал на табло «3:5», выйдя один на один с Николаевым и переиграв того в ближнем бою. А чуть позже цели достиг мощный бросок нападающего «Барыса» Кирилла Савицкого — голкипер СКА снова не выручил.

В третьем периоде на площадке шел открытый хоккей. Зрители, собравшиеся на «Барыс Арене», едва успевали следить за изменениями счета. Развязка наступила в самой концовке. Тренеры «Барыса» поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но армейцы в своей зоне выиграли вбрасывание, дальше Кетов отдал пас Глотову — и тот поразил пустые ворота, поставив точку. Очередной результативный матч, который на этот раз завершился победой команды из города на Неве. Можно похвалить ее атаку, но есть вопросы к обороне и вратарю.

Дальше СКА ждут домашние матчи против «Сибири», «Трактора», «Куньлунь Ред Стар», а последнюю встречу в регулярном чемпионате команда Романа Ротенберга проведет в Сочи против одноименного клуба. После игры в Астане главный тренер СКА все же похвалил своих игроков, сказав, что они «выполнили установку». Хотя было видно, что к концу серии накопилась усталость, и, может, этим вызвана не самая надежная игра команды в обороне.

Кирилл Легков