Беглеца из Кабо-Верде довели до суда

Следователи МВД Петербурга и Ленобласти закончили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении экс-учредителя строительных компаний «СУ-27» и «Нординвестстрой» Владимира Панькина. Его обвиняют в хищении 109 млн рублей. Дело передано во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во Всеволожский городской суд направлено дело против бывшего учредителя строительных компаний ООО «СУ-27» и ООО «Нординвестстрой» Владимира Панькина. Его обвиняют в хищении 109 млн рублей у 49 инвесторов, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Это средства обманутых дольщиков, которым Панькин в 2007–2012 годах обещал квартиры во Всеволожске. По версии следствия, бизнесмен выкупил участки между Сергиевской и Константиновской улицами во Всеволожске под малоэтажное строительство. Застройщик возвел каркас зданий и начал остекление, но затем работы встали, а компания «СУ-27» была признана банкротом. Дело расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Для обеспечения мер по возмещению ущерба пострадавшим арестована недвижимость подозреваемого на сумму более 14 млн рублей.

«В 2017 году в полицию стали поступать заявления обманутых граждан. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Подозреваемый был задержан, ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Однако в 2019 году обвиняемый сбежал за границу и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Задержать подозреваемого смогли лишь в декабре 2021 года на территории Республики Кабо-Верде (государство в западной Африке, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане). После задержания предпринимателя в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН экстрадировали в Россию.

Адвокат и старший юрист практики разрешения споров юридической компании «ССП-Консалт» Яна Кириллова пояснила, что побег от следствия не является отягчающим обстоятельством. Но в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Истории, когда застройщик сбегает после обмана дольщиков, скорее, редкость, а вот обвиняемые по экономическим составам в целом достаточно часто пытаются скрыться от следствия за пределами РФ,— уверяет эксперт.— Тот факт, что обвиняемый скрылся от следствия, нарушив условия избранной ему меры пресечения, дает только основания для замены меры пресечения на домашний арест или заключение под стражу, отягчающим обстоятельством это не является. Но в целом может учитываться при характеристике личности обвиняемого».

Екатерина Рязанова