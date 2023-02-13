Дважды в одно дело

Суд в Башкирии признал 39-летнего бывшего начальника управления федеральной пожарной службы №103 МЧС России в Межгорье, полковника Андрея Луговского виновным в 63 эпизодах преступлений: получении взятки в крупном и значительном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении вверенного чужого имущества. Он приговорен к 15 годам в колонии строгого режима. МЧС России был причинен ущерб на общую сумму 66 млн рублей. Прокуратура просила приговорить подсудимого к 22,6 годам в колонии строгого режима. Ведомство намерено обжаловать приговор. Сам Андрей Луговской себя виновным не признает. Это уже второе уголовное дело в отношении него и второе — в отношении руководителей спецуправления №103 МЧС в Межгорье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белорецкий межрайонный суд в понедельник, 13 февраля, признал бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» в Межгорье 39-летнего полковника Андрея Луговского виновным в 61 эпизоде получения взятки в крупном размере (ч. 5 ст.290 УК РФ), двух эпизодах получения взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры республики и СКР по Башкирии.

Как было установлено в суде, с марта 2015 года по апрель 2016 года подсудимый незаконно организовал выдачу 61 сотруднику управления дополнительной материальной помощи в размере около 66 млн руб. якобы на оплату дорогостоящего лечения и лекарств, а также в связи со сложным материальным положением. Законных оснований для этого у него не было, отметили в прокуратуре республики.

В ведомстве пояснили, что подчиненные Андрея Луговского писали на его имя рапорты о выделении средств, а он их визировал. Средства распределяло федеральное МЧС. Аналогичным образом подсудимый организовал выплаты материальной помощи и себе на общую сумму 2,4 млн руб.

«В действительности ни сам подсудимый, ни другие сотрудники не имели медицинских показаний или иных законных оснований для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались ими на личные нужды», — сообщили в республиканском СКР.

В результате МЧС России причинен ущерб на общую сумму около 66 млн руб. Половину из полученной суммы — 31 млн руб. — Андрей Луговской забрал себе, уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что в отношении остальных сотрудников МЧС уголовные дела не возбуждались, поскольку они вынуждены были подчиняться требованиям руководства из-за страха быть уволенными.

Факты производства необоснованных выплат и получения взяток были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.

Обвиняемый вину не признал. Гособвинение просило назначить ему наказание в виде 22-ух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности представителя власти в госорганах на 12 лет со штрафом и лишением званий.

Суд приговорил Андрея Луговского к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением на 10 лет права занимать должности в органах МЧС, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В прокуратуре сообщили «Ъ-Уфа», что намерены обжаловать приговор.

Связаться с адвокатом Александром Румянцевым, представляющим в суде интересы Андрея Луговского, вчера не удалось: по номеру телефона коллегии «Румянцев и партнеры» никто не отвечал.

Это уже второе уголовное дело в отношении Андрея Луговского. После ухода из управления ФПС в Межгорье в 2016 году он до 2019 года занимал должность начальника Специального управления ФПС №100 МЧС России в Москве. В декабре 2020 года Никулинский райсуд Москвы признал Луговского виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил четыре года в колонии общего режима. Как было установлено в суде, руководитель выписал на 11 подчиненных крупные суммы материальной помощи в связи с состоянием здоровья. Деньги руководство оставляло себе. Ущерб оценили в 10 млн руб.

Виновным в первом уголовном деле Андрей Луговской себя также не признал. Его адвокат Марина Доронина заявляла, что согласно приказу МЧС, для предоставления сотрудникам материальной помощи по состоянию здоровья никаких подтверждающих документов не требовалось, а подобную помощь Андрей Луговской оказывал всем, кто к нему обращался.

В январе текущего года Белорецкий межрайонный суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 65 млн руб. преемника Луговского на должности начальника спецуправления ФПС №103 в Межгорье Дима Муслимова. Он был признан виновным в 70 эпизодах получения взяток по аналогичной схеме на сумму около 30 млн руб. Взятки давались за назначение матпомощи якобы для оплаты дорогостоящего лечения. МЧС России был причинен ущерб на 58 млн руб. Дим Муслимов также вину не признал. Его адвокат по назначению суда Евгений Тарасов вчера отказался давать комментарии.

Влада Шипилова