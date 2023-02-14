Утечки данных привлекли расследователя

Бывший совладелец и топ-менеджер Merlion Борис Левин учредил компанию «Безопасность и право» для оказания услуг по информбезопасности, в частности, обнаружению инсайдеров и расследованию утечек данных. Компания будет сотрудничать с «СерчИнформ» и InfoWatch. Партнеры подтверждают, что среди их клиентов спрос на подобные услуги вырос на фоне массовых утечек данных в 2022 году. Однако эксперты полагают, что новый проект привлечет скорее малый и средний бизнес, который не может позволить себе услуги крупных вендоров на фоне роста стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Левин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Борис Левин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Бывший совладелец IT-компании Merlion Борис Левин учредил ООО «Безопасность и право», обнаружил “Ъ” в «СПАРК Интерфакс». Компания зарегистрирована в конце 2022 года и занимается аудитом внутренних и внешних рисков организаций, внедрением систем предотвращения угроз, оказывает юридические и консалтинговые услуги, следует из данных на ее сайте.

Как уточнил “Ъ” господин Левин, компания также будет дистрибутором решений «СерчИнформ» и InfoWatch в части, например, DLP-систем (Data Loss Prevention — системы обнаружения и предотвращения утечек). Для работы с ними будет организована группа мониторинга: штат специалистов, который займется услугами антифишинга, блокировок доменов, предотвращением утечек и др. Инвестиции в проект он не раскрыл, уточнив, что компания будет оказывать услуги для ритейла, промышленности, финансовых организаций и других секторов.

Борис Левин в 1999–2002 годах возглавлял компанию «Техмаркет» (сотовый ритейл, перешла к «Евросети»), с 2002 года был вице-президентом по безопасности «Евросети». Затем работал в службе безопасности ТНК-ВР (куплена «Роснефтью»), входил в состав совета директоров банка «Реалист», а также владел долей в кипрской Merlion Group Limited — головной структуре российского IT-дистрибутора Merlion. В октябре 2020 года Борис Левин вместе с совладельцами Merlion Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым был взят под стражу за убийство с поджогом (см. “Ъ” от 26 октября 2020 года). Господин Левин находился в СИЗО до августа 2021 года, был оправдан и получил право на реабилитацию (см. “Ъ” от 18 января).

В InfoWatch “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры с компанией «Безопасность и право» как «дополнительным каналом развития бизнеса». У Бориса Левина — большой опыт в построении системы кибербезопасности в крупных компаниях, отметил глава совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев: «У наших клиентов есть запрос на комплексный аудит внешних и внутренних рисков и услуги защиты от утечек». Но даже если у новой компании «есть наследие Merlion в части контактов с крупными заказчиками, выход в сегмент информбезопасности будет непростым», считает источник “Ъ” на рынке IT-дистрибуции: «Недостаточно иметь решения, нужен штат специалистов, знание особенностей внедрения таких проектов».

Среди крупных участников российского рынка DLP-систем, помимо «СерчИнформ» и InfoWatch, можно назвать, например, Zecurion и «Гарда Технологии». Лидерами в сегменте до 2022 года были зарубежные вендоры, которые ушли из РФ после начала военных действий на Украине — Symantec, Forcepoint, Intel Security и др. При этом спрос на услуги обнаружения и предотвращения утечек данных в стране резко вырос на фоне массовых хакерских атак. По данным «Лаборатории Касперского», объем персональных данных, которые попали в сеть вследствие самых крупных утечек в 2022 году, превысил 1,5 млрд записей (см. “Ъ” от 16 декабря).

На фоне роста числа атак и утечек данных, а также ужесточения регулирования спрос на комплексные услуги по обеспечению безопасности растет, признает собеседник “Ъ” на рынке. Однако, уточняет он, такие продукты востребованы скорее малым и средним бизнесом, крупные компании выстраивают собственные системы или заказывают услуги крупных вендоров. Замгендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов подтверждает, что среди небольших компаний спрос на такие решения есть: «Здесь вопрос получения всей безопасности из одних рук с гарантией может быть важнее уникальной экспертизы».

Татьяна Исакова