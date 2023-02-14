Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Утечки данных привлекли расследователя

Выходец из Merlion создает новый бизнес

Бывший совладелец и топ-менеджер Merlion Борис Левин учредил компанию «Безопасность и право» для оказания услуг по информбезопасности, в частности, обнаружению инсайдеров и расследованию утечек данных. Компания будет сотрудничать с «СерчИнформ» и InfoWatch. Партнеры подтверждают, что среди их клиентов спрос на подобные услуги вырос на фоне массовых утечек данных в 2022 году. Однако эксперты полагают, что новый проект привлечет скорее малый и средний бизнес, который не может позволить себе услуги крупных вендоров на фоне роста стоимости.

Борис Левин

Борис Левин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Борис Левин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Бывший совладелец IT-компании Merlion Борис Левин учредил ООО «Безопасность и право», обнаружил “Ъ” в «СПАРК Интерфакс». Компания зарегистрирована в конце 2022 года и занимается аудитом внутренних и внешних рисков организаций, внедрением систем предотвращения угроз, оказывает юридические и консалтинговые услуги, следует из данных на ее сайте.

Как уточнил “Ъ” господин Левин, компания также будет дистрибутором решений «СерчИнформ» и InfoWatch в части, например, DLP-систем (Data Loss Prevention — системы обнаружения и предотвращения утечек). Для работы с ними будет организована группа мониторинга: штат специалистов, который займется услугами антифишинга, блокировок доменов, предотвращением утечек и др. Инвестиции в проект он не раскрыл, уточнив, что компания будет оказывать услуги для ритейла, промышленности, финансовых организаций и других секторов.

Борис Левин в 1999–2002 годах возглавлял компанию «Техмаркет» (сотовый ритейл, перешла к «Евросети»), с 2002 года был вице-президентом по безопасности «Евросети». Затем работал в службе безопасности ТНК-ВР (куплена «Роснефтью»), входил в состав совета директоров банка «Реалист», а также владел долей в кипрской Merlion Group Limited — головной структуре российского IT-дистрибутора Merlion. В октябре 2020 года Борис Левин вместе с совладельцами Merlion Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым был взят под стражу за убийство с поджогом (см. “Ъ” от 26 октября 2020 года). Господин Левин находился в СИЗО до августа 2021 года, был оправдан и получил право на реабилитацию (см. “Ъ” от 18 января).

В InfoWatch “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры с компанией «Безопасность и право» как «дополнительным каналом развития бизнеса». У Бориса Левина — большой опыт в построении системы кибербезопасности в крупных компаниях, отметил глава совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев: «У наших клиентов есть запрос на комплексный аудит внешних и внутренних рисков и услуги защиты от утечек». Но даже если у новой компании «есть наследие Merlion в части контактов с крупными заказчиками, выход в сегмент информбезопасности будет непростым», считает источник “Ъ” на рынке IT-дистрибуции: «Недостаточно иметь решения, нужен штат специалистов, знание особенностей внедрения таких проектов».

Среди крупных участников российского рынка DLP-систем, помимо «СерчИнформ» и InfoWatch, можно назвать, например, Zecurion и «Гарда Технологии». Лидерами в сегменте до 2022 года были зарубежные вендоры, которые ушли из РФ после начала военных действий на Украине — Symantec, Forcepoint, Intel Security и др. При этом спрос на услуги обнаружения и предотвращения утечек данных в стране резко вырос на фоне массовых хакерских атак. По данным «Лаборатории Касперского», объем персональных данных, которые попали в сеть вследствие самых крупных утечек в 2022 году, превысил 1,5 млрд записей (см. “Ъ” от 16 декабря).

На фоне роста числа атак и утечек данных, а также ужесточения регулирования спрос на комплексные услуги по обеспечению безопасности растет, признает собеседник “Ъ” на рынке. Однако, уточняет он, такие продукты востребованы скорее малым и средним бизнесом, крупные компании выстраивают собственные системы или заказывают услуги крупных вендоров. Замгендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов подтверждает, что среди небольших компаний спрос на такие решения есть: «Здесь вопрос получения всей безопасности из одних рук с гарантией может быть важнее уникальной экспертизы».

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...