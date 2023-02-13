С 26 марта «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Сочи из 11 городов России. Перелеты будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах семейства Airbus A320, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В новом сезонном расписании на черноморский курорт будут летать самолеты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска. Также компания запустит прямые рейсы в Минеральные Воды из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.

Программа полетов на юг страны была запущена в 2021 году. За это время она показала свою актуальность и востребованность в сезон летних отпусков и школьных каникул.

Татьяна Ручкина

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