«В новом доме Антон Чехов расположился этаким барином»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни семейства в столице, а также о том, как автор совмещал литературную деятельность с медицинской практикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня дом номер 6 по Садово-Кудринской улице, часто его называют комодом. Осенью 1886 года на двери его появилась табличка с надписью: «Доктор А.П. Чехов». Антон Павлович вынужден был заложить часы и золотую турецкую монету, чтобы оплатить жилье за два месяца вперед. Но это было первое в Москве место жительства, где чеховское семейство обосновалось относительно надолго, на четыре года — до самого отъезда его на Сахалин.

Помимо сестры Маши здесь поселились мать Чехова Евгения Яковлевна и младший брат Михаил, студент Московского университета. До этого Антон Павлович не имел даже отдельной комнаты для работы, а в новом доме расположился этаким барином в собственной спальне и кабинете с изолированным входом. «Живу в Кудрине,— писал он,— против 4-й гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть красный». Здесь, на Кудринской, Чехов написал около сотни произведений самых разных жанров. «Кроме романа, стихов и доносов я все перепробовал»,— шутил он. Журнал «Осколки» в битве с конкурентом журналом «Будильник» увеличил гонорар за рассказы Антоши Чехонте до 11 коп. за строчку. Чехов сообщает дядюшке в Таганрог: «Я — самый модный писатель».

При этом он не оставляет и медицинскую практику. Я всегда поражался Чехову — его самоотверженности и работоспособности. В Мелихово во время вспышки холеры он добровольно и бесплатно обслуживал 25 деревень, 4 фабрики и монастырь. Потом еще подменял доктора с соседнего участка — тот заболел. Поставил памятник Петру I в родном Таганроге, почти все организовал сам — отлив, доставку, установку. Основал библиотеку, на протяжении жизни перечислил в нее более 2 тыс. книг. Построил три школы, колокольню, посадил тысячи и тысячи деревьев. Отдельная история — его путешествие на Сахалин.

Сколько же он успел всего за 44 года?! Об этом, кстати, хорошо думается в музее великого человека, Антона Павловича Чехова — здесь, на Садово-Кудринской, в том самом доме, похожем на комод.