Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В новом доме Антон Чехов расположился этаким барином»

Петр Воронков — о Доме-музее писателя в Москве

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни семейства в столице, а также о том, как автор совмещал литературную деятельность с медицинской практикой.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сегодня дом номер 6 по Садово-Кудринской улице, часто его называют комодом. Осенью 1886 года на двери его появилась табличка с надписью: «Доктор А.П. Чехов». Антон Павлович вынужден был заложить часы и золотую турецкую монету, чтобы оплатить жилье за два месяца вперед. Но это было первое в Москве место жительства, где чеховское семейство обосновалось относительно надолго, на четыре года — до самого отъезда его на Сахалин.

Помимо сестры Маши здесь поселились мать Чехова Евгения Яковлевна и младший брат Михаил, студент Московского университета. До этого Антон Павлович не имел даже отдельной комнаты для работы, а в новом доме расположился этаким барином в собственной спальне и кабинете с изолированным входом. «Живу в Кудрине,— писал он,— против 4-й гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть красный». Здесь, на Кудринской, Чехов написал около сотни произведений самых разных жанров. «Кроме романа, стихов и доносов я все перепробовал»,— шутил он. Журнал «Осколки» в битве с конкурентом журналом «Будильник» увеличил гонорар за рассказы Антоши Чехонте до 11 коп. за строчку. Чехов сообщает дядюшке в Таганрог: «Я — самый модный писатель».

При этом он не оставляет и медицинскую практику. Я всегда поражался Чехову — его самоотверженности и работоспособности. В Мелихово во время вспышки холеры он добровольно и бесплатно обслуживал 25 деревень, 4 фабрики и монастырь. Потом еще подменял доктора с соседнего участка — тот заболел. Поставил памятник Петру I в родном Таганроге, почти все организовал сам — отлив, доставку, установку. Основал библиотеку, на протяжении жизни перечислил в нее более 2 тыс. книг. Построил три школы, колокольню, посадил тысячи и тысячи деревьев. Отдельная история — его путешествие на Сахалин.

Сколько же он успел всего за 44 года?! Об этом, кстати, хорошо думается в музее великого человека, Антона Павловича Чехова — здесь, на Садово-Кудринской, в том самом доме, похожем на комод.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...