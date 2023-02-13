Офис разорившегося Роспромбанка в Воронеже продают за 72 млн рублей

В Воронеже выставлен на продажу бывший головной офис по региону Роспромбанка, лишенного лицензии в 2016 году. Объявление о реализации актива опубликовало на «Авито» петербургское «Центральное агентство залогового имущества». Часть здания площадью 1,6 тыс. кв. м изначально оценена в 72,3 млн руб.

Лот представляет собой часть офисного здания, включающего в себя в том числе управу Коминтерновского района Воронежа, на улице 45-й Стрелковой Дивизии, 129. Продающиеся площади расположены с первого по пятый этажи, а также в цоколе.

Офис продается в формате аукциона на понижение. До 18 января цена лота составляла 72,3 млн руб., сегодня — 57,8 млн руб. До минимальной цена опустится после 8 марта — 49,1 млн руб.

Роспромбанк в 2016 году был лишен лицензии за нарушения «антиотмывочного» законодательства и размещение средств «в активы низкого качества», сообщали в Банке России.

Сергей Калашников

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