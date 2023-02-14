В Ливерпуль со своим багажом

Европейская музыкальная сцена готовится к 67-му конкурсу «Евровидение», который пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле. В некоторых странах уже прошел национальный отбор участников конкурса. С самой большой помпой это произошло в Италии, где участников традиционно отбирают на песенном фестивале в Сан-Ремо. О том, чем еще запомнился фестиваль в Сан-Ремо и как готовится остальной континент к конкурсу эстрадной песни, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Менгони вынесет на суд «Евровидения» глубоко традиционный итальянский поп-эстрадный номер

Фото: Marco Piraccini / Mondadori Portfolio / Getty Images Марко Менгони вынесет на суд «Евровидения» глубоко традиционный итальянский поп-эстрадный номер

Фото: Marco Piraccini / Mondadori Portfolio / Getty Images

На «Евровидение» в этом году отправятся представители 37 стран. России среди них нет (см. “Ъ” от 25 февраля 2022 года). Однако пока сохраняется возможность влияния россиян на результаты конкурса — их голоса будут суммироваться с голосами зрителей из других не участвующих стран в разделе «Остальной мир». Если не будет другого решения, Россия сможет голосовать через специальную платформу, которая будет создана для этой процедуры (правда, для этого фанатам «Евровидения» потребуется действующая карта одной из международных платежных систем).

Итальянцы будут болеть, но по правилам конкурса не смогут голосовать за актера и певца из города Рончильоне Марко Менгони. Свежеиспеченный победитель фестиваля в Сан-Ремо в мае будет представлять страну на конкурсе в Ливерпуле.

В конкурсе итальянской песни в Сан-Ремо Марко Менгони впервые участвовал еще в 2010 году, а первую победу одержал в 2013-м с песней «L'essenziale», уже будучи сверхпопулярным и титулованным артистом. Песня «Due Vite», с которой Менгони повторил достижение 2013 года, как и «L'essenziale», написана в мелодичной эстрадной манере. Они чем-то неуловимо похожи. Не мелодией, не ритмом, а инстинктивным пониманием того, что значит популярная песня на итальянском языке. Выбор в пользу Марко Менгони был сделан в ходе сложной системы голосования, в которой участвовали члены профессионального жюри, тысяча специально зарегистрированных фанатов-меломанов и обычные телезрители со смартфонами. И это значит, что публика видит в качестве главного итальянского певца представителя традиции, а в качестве песни, представляющей страну на «Евровидении»,— внятный эстрадный номер с предсказуемой и комфортной мелодической линией.

Главными международными звездами, которые посетили Сан-Ремо в этом году, стали Depeche Mode. Итальянская же сцена была представлена лучшими людьми как в конкурсе, так и вне его. Риккардо Фольи сыграл на басу с группой Pooh, в которой выступал еще в 1960-е. Аль Бано вышел на сцену вместе с Массимо Раньери и Джанни Моранди. Спел даже Джино Паоли, которому в следующем году исполнится 90 лет. Были и Анна Окса, и Эрос Рамаццотти, и, естественно, главные герои итальянской сцены — Maneskin, которые два года назад отправили «Евровидение» в Италию. На этом фоне Марко Менгони смотрелся идеально.

Со своими посланцами уже определились Норвегия, Израиль, Бельгия, Греция, Нидерланды, Армения, Кипр, Грузия, Латвия, Мальта, Албания, Азербайджан, Чехия, Австрия и Словения. От Ирландии в «Евровидении» мог принять участие экс-фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон, однако в ходе национального отбора его группа PIL проиграла группе Wild Youth — довольно стандартному поп-роковому составу, который, впрочем, уже остался в истории как «те ребята, которые выиграли у Джонни Роттена на отборе "Евровидения"».

Из других артистов и песен, которые уже отобраны странами, выделяется израильская певица и телеведущая Ноа Кирел. В аранжировке ее песни «Unicorn» в умеренном, но важном в свете сегодняшних трендов объеме присутствует фольклорная нота, в то время как сама песня — урбанистический поп, который уже оценили интернет-пользователи: за месяц клип «Unicorn» набрал 18 млн просмотров в YouTube. Алессандра из Норвегии представит песню на стыке EDM и classical crossover «Queen of Kings». Это типичная «песня для "Евровидения"» с легко запоминающимся припевом и мощным продакшном — с таким арсеналом можно и выиграть, и остаться в тени менее ординарных участников.

Больше всего шансов на победу на данный момент — у чешской группы Vesna, чья песня «My Sister's Crown» исполняется на английском, чешском, болгарском и украинском языках. У песни сразу несколько исключительно прилипчивых мелодических линий, в клипе участницы группы смешивают эстетику «Молодого папы» и самурайских фильмов и в целом не дают мужчинам никаких шансов на успешную конкуренцию.