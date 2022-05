Оркестр прямого действия

10K 3 мин. ...

В итальянском Турине на спортивной арене Pala Alpitour прошел финальный концерт 66-го конкурса эстрадной песни «Евровидение-2022». Россия в этом году участия в нем не принимала, а победитель был ясен с самого начала. Рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа украинской группы Kalush Orchestra выглядела неизбежной еще до начала конкурса

Фото: Jens Buttner / picture alliance / Getty Images Победа украинской группы Kalush Orchestra выглядела неизбежной еще до начала конкурса

Фото: Jens Buttner / picture alliance / Getty Images

Букмекеры, за предсказаниями которых традиционно следят поклонники «Евровидения», редко ошибаются, и когда, с их точки зрения, вероятность победы украинской группы Kalush Orchestra еще за неделю до конкурса была в три раза выше, чем у ближайшего соперника, можно было не сомневаться насчет того, кому отдадут наибольшее количество голосов европейские телезрители и члены национальных жюри.

Сомнения в этом возникли, когда в конце своего выступления Kalush Orchestra обратилась к аудитории с призывом «помочь Мариуполю и "Азовстали"». Правила конкурса запрещают политические лозунги на сцене. Однако обошлось без дисквалификации. Организаторы конкурса заявили, что призыв лидера Kalush Orchestra Олега Псюка был расценен ими как «гуманитарный, а не политический».

Второй по количеству голосов результат Великобритании стал настоящей сенсацией. Являясь одной из стран—основательниц «Евровидения» и ежегодно получая билет в финал без прохождения предварительного отбора, Великобритания долгие годы стабильно занимала последние или предпоследние места. Даже большие артисты вроде Бонни Тайлер, Энгельберта Хампердинка или Blue не приводили страну в первую десятку.

В 2021 году представлявшему ее Джеймсу Ньюмену не дали ни одного балла ни члены национальных жюри, ни зрители. А вот певец Сэм Райдер, прославившийся в TikTok в период пандемии COVID-19, на нынешнем конкурсе выиграл в голосовании национальных жюри и занял второе место по общему итогу с песней «Space Man». И это не единственный факт, переворачивающий наши представления о «Евровидении».

В этом году в состязании принимали участие как никогда много песен на национальных языках делегатов.

В финале звучали песни не только на английском, но и на литовском, нидерландском, исландском, украинском, молдавском и сербском языках, причем представительница Сербии Констракта со своей очень далекой от коммерческого звучания песней добралась до пятого места.

С 2015 года в «Евровидении» участвует Австралия. А теперь формат песенного конкурса оценили и США.

Нет, в Турин американцы не поехали. В 2019 году стало известно, что продюсеры «Евровидения» Кристер Бьоркман и Ола Мельциг будут адаптировать формат «Евровидения» для Америки. А 9 мая 2022 года состоялся первый конкурс American Song Contest, где победительницей стала Алекса из Оклахомы. Таким образом, европейский поп-конкурс, который всегда противопоставляли «настоящей» музыкальной индустрии Великобритании и США, теперь является полноценной частью мирового рынка развлечений и как событие, и как формат.

С каждым годом сложнее упрекать «Евровидение» в том, что все конкурсные песни подгоняются под единый музыкальный и зрелищный стандарт.

Практически все конкурсные номера 2022 года отличались друг от друга стилистически и сценографически. Сигнал, который транслировали из Италии, говорил о том, насколько разнообразна сегодняшняя поп-музыка в Европе. Пожалуй, только представитель Румынии Андрей Йонутс Урсу представил песню, которая полностью совпадала с тем самым стандартом, который вызывал скепсис у комментаторов: кожаные штаны, блестки, яркие девушки на подтанцовках. Хотя его песня «Llamame» все равно у многих засела в памяти.

Очень многие участники по-настоящему удивили. Чехи We Are Domi выкатили на сцену настоящие модульные синтезаторы. Финские рок-звезды The Rasmus придумали для выступления на «Евровидении» интригующую сценографию с черными надувными шарами, между которыми извивалась гитаристка Эмппу. Французы Alvan & Ahez спели на бретонском языке. Норвежцы Subwoolfer одновременно косплеили Daft Punk и иронизировали в духе своих земляков Ylvis. Для армянки Розы Линн выстроили большую и тщательно продуманную декорацию из обычной бумаги. Представители Исландии и Литвы представили очень талантливую стилизацию под звук и эстетику 1970-х. Она была адресована точно не «домохозяйкам», а молодежи, которая сегодня выбирает для своих плейлистов лучшее из каждой эпохи.

На общем фоне рэп-фолк-номер молдаван Zdob si Zdub, приехавших на конкурс уже в третий раз, был громким, но предсказуемым. Впрочем, Филипп Киркоров, лично побывавший на «Евровидении» в Турине в составе международной продюсерской команды Dream Team, в разговоре с корреспондентом “Ъ” не согласился с такой оценкой: «Молдавские артисты имели самый большой успех здесь, на арене Pala Alpitour. В таком стиле они здесь были единственные. Зал просто разрывался от танцев, как и во время выступления Шанель из Испании».

Наконец, «Евровидение-2022» представило попросту очень хороший уровень сочинения песен как в поп-номерах, так и в кантри-акустике, роке и фолке.

Отдельно стоит отметить португальскую певицу Маро с композицией «Saudade, Saudade». Она звучала так, словно исполнительница вовсе не знает истории «Евровидения» и всех сложившихся вокруг него стереотипов. Она пела так, как ей диктовало сердце, и точно пополнила свою фан-базу тысячами новых поклонников, как ее соотечественник Салвадор Собрал, выигравший конкурс в 2017 году.

Но самая главная песня финального шоу в конкурсе участия не принимала и написана была еще в прошлом веке. Это была песня Джона Леннона «Give Peace a Chance», и с ее коллективного исполнения решающий вечер конкурса начинался.