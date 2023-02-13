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Коммерсантъ FM
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В Крыму приостановили прием переселенцев из Херсона

МФЦ Крыма приостановили из-за технических неполадок прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, которые желают получить соцвыплаты и жилищные сертификаты, сообщили в пресс-службе организации.

По словам специалистов, это произошло в связи с техническими неполадками в работе программы АИС «Реформа ЖКХ», поэтому прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсонскую область, временно приостановлен.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов рассказал, что жители новых территорий уже получили в Крыму около 13 тыс. российских паспортов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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