В Крыму приостановили прием переселенцев из Херсона

МФЦ Крыма приостановили из-за технических неполадок прием граждан, вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области, которые желают получить соцвыплаты и жилищные сертификаты, сообщили в пресс-службе организации.

По словам специалистов, это произошло в связи с техническими неполадками в работе программы АИС «Реформа ЖКХ», поэтому прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсонскую область, временно приостановлен.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов рассказал, что жители новых территорий уже получили в Крыму около 13 тыс. российских паспортов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь