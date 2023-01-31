Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Почти 13 тысяч беженцев получили российские паспорта в Крыму

Жители новых территорий получили в Республике Крым порядка 13 тысяч российских паспортов, заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

«Выдали порядка 13 тысяч паспортов РФ жителям новых субъектов. Более 64 тысяч человек получили в Крыму единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которая осуществляется по поручению Президента», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Крым сейчас выполняет роль транзитного региона — за время спецоперации из республики на материковую часть России убыли тысячи беженцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, в пунктах временного размещения граждан в РК находится около 150 человек.

Как в Госдуме планируют поддержать беженцев — в материале «Ъ» «Убежище нуждается в ремонте».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...