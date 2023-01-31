Почти 13 тысяч беженцев получили российские паспорта в Крыму

Жители новых территорий получили в Республике Крым порядка 13 тысяч российских паспортов, заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

«Выдали порядка 13 тысяч паспортов РФ жителям новых субъектов. Более 64 тысяч человек получили в Крыму единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которая осуществляется по поручению Президента», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Крым сейчас выполняет роль транзитного региона — за время спецоперации из республики на материковую часть России убыли тысячи беженцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, в пунктах временного размещения граждан в РК находится около 150 человек.

Как в Госдуме планируют поддержать беженцев — в материале «Ъ» «Убежище нуждается в ремонте».

Александр Дремлюгин, Симферополь