Управление ветеринарии Кузбасса выясняет причины массовой гибели голубей

Беловская станция по борьбе с болезнями животных проводит проверку по факту массовой гибели голубей в городе, сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве. Информация о погибших птицах в ветеринарию поступила из правоохранительных органов, куда пожаловались местные жители.

«Управлением в настоящее время организована проверка, 11 февраля наши специалисты выехали на место гибели птиц, отобрали пробы, результаты будут после 16 февраля», - рассказал руководитель ГБУ «Беловская СББЖ» Александр Миронов.

Видеозаписи с мертвыми голубями, лежащими во дворах и на дорогах Белова, накануне в социальных сетях выложили местные жители. По их словам, за выходные количество мертвых птиц стало больше. Это в свою очередь вызвало серьезные опасения за здоровье домашних животных у населения.

В городской администрации сегодня сообщили, что в субботу 11 февраля ООО «ТД Беловский элеватор» по представлению Россельхознадзора выполнило «мероприятия для снижения численности вредителей сельхозпродукции - диких синатропных птиц (голубей)». «В целях предотвращения заболеваний, переносчиками которых являются голуби, был заключен договор с подрядной организацией. Подрядчик использовал вещество, действие которого распространяется только на пернатых», - сказано в официальном заявлении городских властей.

Сообщается, что подрядчиком также был организован сбор палых птиц с целью дальнейшей утилизации.

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Лолита Белова