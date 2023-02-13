Мобилизованным нижегородцам предоставили отсрочку по аренде госимущества

В Нижегородской области участникам спецоперации на Украине (мобилизованным и добровольцам) предоставили отсрочку по арендной плате за недвижимость, которая находится в собственности региона или на неразграниченных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отсрочку также распространили на платежи за компенсацию затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Льгота будет действовать на время прохождения военной службы, минимальный период – с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Чтобы продлить действие льготы, мобилизованный должен предоставить документ об окончании службы.

Обратиться за отсрочкой также могут наследники первой (родители, дети, супруги) и второй очереди (братья и сестры, дедушки и бабушки), которым участник спецоперации передал права и обязанности. Для получения льготы арендаторы должны подать заявку в минимущества региона или соответствующее госучреждение.

Какие еще льготы полагаются мобилизованным нижегородцам — в материале «Ъ-Приволжье».

Елена Ковалева