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Коммерсантъ FM
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В интернете появилось видео еще одной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»

В Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео казни человека кувалдой. Как утверждается в сообщении канала, убитый — заключенный, вступивший в ЧВК, а позднее добровольно сдавшийся в плен украинским военным. Видео состоит из двух частей: интервью заключенного и его предположительной казни — в момент удара большая часть изображения размыта.

Дмитрий Якущенко

Дмитрий Якущенко

Фото: соцсети

Дмитрий Якущенко

Фото: соцсети

В опубликованном Grey Zone видео мужчина говорит, что его зовут Дмитрий Якущенко. По его словам, он родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой, позже отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер». В описании к видео утверждается, что Дмитрий Якущенко добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения на фронте.

Как сказано в сообщении Telegram-канала, мужчина, «как ранее и его коллега Евгений Нужин, заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре», после чего проснулся «в подвале на своем последнем судебном заседании».

Во второй части ролика видно, что Дмитрий Якущенко находится в подвальном помещении, а его голова привязана скотчем к камню. На видео он говорит, что, «находясь на передке, понял, что это не моя война». По его словам, он находился на улице в Днепре, где «получил удар по голове и потерял сознание», поле чего «очнулся в этом помещении». После чего мужчина в камуфляже наносит Якущенко три удара по голове кувалдой.

В ноябре 2022 года в Grey zone появилось видео с предположительной казнью экс-заключенного Евгения Нужина. На видео видно, как ему разбивают голову кувалдой. Как утверждал Telegram-канал, Нужин добровольно сдался в плен украинским военным и начал активно с ними сотрудничать. В офисе президента Украины говорили, что Евгений Нужин добровольного согласился на обмен в Россию. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не занимается обменом пленными. В СПЧ не исключали, что Нужин жив.

Олеся Павленко

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