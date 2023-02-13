Число погибших при взрыве в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 14 человек

14 человек стали жертвами взрыва и обрушения многоквартирного дома в Новосибирске 9 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников. Ранее было известно о гибели 13 человек. Глава региона не уточнил причину увеличения числа жертв.

«14 человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы»,— сказал господин Травников на оперативном совещании в региональном правительстве (цитата по «РИА Новости»).

Взрыв привел к полному обрушению одного из четырех подъездов пятиэтажного дома. Еще один подъезд обрушился частично. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Об аресте обвиняемых — в материале «Ъ» «Дому оказали взрывную услугу».

Леонид Уварчев