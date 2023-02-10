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Дому оказали взрывную услугу

Арестованы рабочие, монтировавшие газовое оборудование в разрушенном здании в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал на два месяца обвиняемых по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме. Представляясь сотрудниками газосервисной компании, жители Омской области, по версии следствия, занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых познаний и допуска на выполнение соответствующих работ. В результате произошли утечка газа и взрыв, унесший 13 человеческих жизней. Задержанные вину отрицают. Власти пообещали выплатить по 1 млн руб. семьям погибших и предоставить новые квартиры тем, кто остался без крыши над головой.

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Евгений Кавун

Евгений Кавун

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ирина Урбах

Ирина Урбах

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Евгений Кавун

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ирина Урбах

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии шли всю ночь, когда температура воздуха опускалась до минус 25 градусов, и были завершены утром 10 февраля. В самый разгар работ в них были задействованы почти 400 человек и 90 единиц техники. Подводя итоги работы, в главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что удалось спасти 14 человек, оказавшихся под завалом. 13 человек погибли. После расчистки завала, образовавшегося из-за разрушения двух подъездов, дом на Линейной, 39 превратился в два отдельно стоящих здания. Восстанавливать его не будут.

Семерых пострадавших, которым потребовалась госпитализация, распределили, в зависимости от травм, по нескольким медицинским учреждениям, включая специализированный Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Консультации новосибирским медикам дистанционно дали специалисты московского Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

«Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое. Еще двое после обследования и оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторный этап лечения»,— рассказала заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина.

10 февраля, в день траура по погибшим, новосибирский губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили консультационный центр помощи пострадавшим. Он был открыт в школе №85 «Журавушка», расположенной примерно в 200 метрах от разрушенного дома. В ходе визита стало известно, что городские и областные власти определились с объемом помощи пострадавшим. «Начались выплаты в размере 100 тыс. руб. на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объема утраты, на каждого человека от 50 до 100 тыс. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тыс. руб. на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн руб.»,— перечислил господин Травников.

На следующей неделе областные власти подготовят необходимые документы для того, чтобы во внеочередном порядке внести дом в региональную программу расселения из аварийного жилья. Это позволит семьям получить новую квартиру или равноценную выплату. Всего на Линейной, 39 было 60 квартир.

Тем временем новосибирцы продолжают нести одежду и продукты в открытый 9 февраля пункт сбора помощи пострадавшим.

Полки в ближайшем к нему продовольственном магазине периодически пустеют. Председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко сообщил об открытии банковского счета, на котором АНО «Центр поддержки гражданских инициатив “Наш Заельцовский район”» собирает средства для поддержки пострадавших.

Подробнее о взрыве бытового газа в новосибирском жилом доме

Власти соседних регионов делают выводы из происшедшего в Новосибирске. В Омске провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «Государственной жилищной инспекции и администрации Омска поручено провести работу с управляющими компаниями, которые должны владеть ситуацией в домах, знать о причинах и фактах недопуска собственниками квартир специалистов газовых служб, обязанных проверять безопасность эксплуатации оборудования и систем жизнеобеспечения»,— сообщила об итогах заседания пресс-служба правительства Омской области. В свою очередь, глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил региональному комитету по контролю (надзору) проинспектировать соблюдение графиков необходимых проверок газового оборудования и усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей.

Сегодня суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела — жителям Омской области 45-летней Ирине Урбах и 25-летнему Евгению Кавуну, которых оперативники ФСБ задержали в четверг в Новосибирске. В столицу Сибири, как выяснилось, омичи приехали не в первый раз. Согласно материалам следствия, обвиняемые представлялись работниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО «Межрегионгаз Сервис». 6–8 февраля в нескольких квартирах дома №39 на улице Линейной они демонтировали имеющееся газовое оборудование и установили новое, за что получили оплату (по сведениям «Ъ», одна только замена шланга на газовой плите стоила у них 1,6 тыс. руб.).

В то же время, говорится в деле, омичи не имели специальных познаний, навыков и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. В результате их действий, уверено следствие, произошла утечка газа и его взрыв, унесший жизни 13 человек.

Ирине Урбах и Евгению Кавуну предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы).

По ходатайству следователя слушания проходили в закрытом от СМИ режиме. Перед судебным заседанием Ирина Урбах сообщила, что она лично никаких работ с газовым оборудованием не выполняла. Этим якобы занимался напарник. 6 февраля они заменили шланги в газовых плитах в трех квартирах дома №39. Помимо этого, по ее словам, были заявки на замену оборудования в двух квартирах соседнего дома №З7. Были ли выполнены эти заявки, пока неизвестно. «Мне очень жаль, но я не знаю, кто в этом виноват»,— сказала Ирина Урбах, отметив, что по делу необходимо провести экспертизу.

Евгений Кавун заявил, что заменой газового оборудования он занимается около трех лет, имеет документ о прохождении курсов. За все это время, по его словам, нареканий к его работе не было. К тому же он всегда использует сертифицированное оборудование. Мужчина сказал, что 6 февраля он проводил замену шланга газовой плиты в одной из квартир 39-го дома. «Установил (новый шланг.— “Ъ”) 6-го числа до обеда. Взрыв прогремел 9-го февраля утром. Если три дня проходила утечка, газом пахло бы во всем подъезде. Газ очень чувствительный»,— сказал Евгений Кавун, считая, что причиной аварии могла стать халатность при обращении с газовым оборудованием кого-то из жильцов.

Следователь настаивал на заключении обвиняемых под стражу, Ирина Урбах и Евгений Кавун просили отпустить их под подписку о невыезде. Ходатайство следствия поддержала прокуратура и удовлетворил суд, отправив подследственных в СИЗО на два месяца (до 9 апреля).

Валерий Лавский, Константин Воронов, Новосибирск

Фотогалерея

Взрыв газа в Новосибирске

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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