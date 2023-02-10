Дому оказали взрывную услугу

В Новосибирске суд арестовал на два месяца обвиняемых по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме. Представляясь сотрудниками газосервисной компании, жители Омской области, по версии следствия, занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых познаний и допуска на выполнение соответствующих работ. В результате произошли утечка газа и взрыв, унесший 13 человеческих жизней. Задержанные вину отрицают. Власти пообещали выплатить по 1 млн руб. семьям погибших и предоставить новые квартиры тем, кто остался без крыши над головой.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии шли всю ночь, когда температура воздуха опускалась до минус 25 градусов, и были завершены утром 10 февраля. В самый разгар работ в них были задействованы почти 400 человек и 90 единиц техники. Подводя итоги работы, в главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что удалось спасти 14 человек, оказавшихся под завалом. 13 человек погибли. После расчистки завала, образовавшегося из-за разрушения двух подъездов, дом на Линейной, 39 превратился в два отдельно стоящих здания. Восстанавливать его не будут.

Семерых пострадавших, которым потребовалась госпитализация, распределили, в зависимости от травм, по нескольким медицинским учреждениям, включая специализированный Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Консультации новосибирским медикам дистанционно дали специалисты московского Национального медико-хирургического центра имени Пирогова.

«Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое. Еще двое после обследования и оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторный этап лечения»,— рассказала заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина.

10 февраля, в день траура по погибшим, новосибирский губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили консультационный центр помощи пострадавшим. Он был открыт в школе №85 «Журавушка», расположенной примерно в 200 метрах от разрушенного дома. В ходе визита стало известно, что городские и областные власти определились с объемом помощи пострадавшим. «Начались выплаты в размере 100 тыс. руб. на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объема утраты, на каждого человека от 50 до 100 тыс. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тыс. руб. на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн руб.»,— перечислил господин Травников.

На следующей неделе областные власти подготовят необходимые документы для того, чтобы во внеочередном порядке внести дом в региональную программу расселения из аварийного жилья. Это позволит семьям получить новую квартиру или равноценную выплату. Всего на Линейной, 39 было 60 квартир.

Тем временем новосибирцы продолжают нести одежду и продукты в открытый 9 февраля пункт сбора помощи пострадавшим.

Полки в ближайшем к нему продовольственном магазине периодически пустеют. Председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко сообщил об открытии банковского счета, на котором АНО «Центр поддержки гражданских инициатив “Наш Заельцовский район”» собирает средства для поддержки пострадавших.

Власти соседних регионов делают выводы из происшедшего в Новосибирске. В Омске провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «Государственной жилищной инспекции и администрации Омска поручено провести работу с управляющими компаниями, которые должны владеть ситуацией в домах, знать о причинах и фактах недопуска собственниками квартир специалистов газовых служб, обязанных проверять безопасность эксплуатации оборудования и систем жизнеобеспечения»,— сообщила об итогах заседания пресс-служба правительства Омской области. В свою очередь, глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил региональному комитету по контролю (надзору) проинспектировать соблюдение графиков необходимых проверок газового оборудования и усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей.

Сегодня суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела — жителям Омской области 45-летней Ирине Урбах и 25-летнему Евгению Кавуну, которых оперативники ФСБ задержали в четверг в Новосибирске. В столицу Сибири, как выяснилось, омичи приехали не в первый раз. Согласно материалам следствия, обвиняемые представлялись работниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании ООО «Межрегионгаз Сервис». 6–8 февраля в нескольких квартирах дома №39 на улице Линейной они демонтировали имеющееся газовое оборудование и установили новое, за что получили оплату (по сведениям «Ъ», одна только замена шланга на газовой плите стоила у них 1,6 тыс. руб.).

В то же время, говорится в деле, омичи не имели специальных познаний, навыков и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. В результате их действий, уверено следствие, произошла утечка газа и его взрыв, унесший жизни 13 человек.

Ирине Урбах и Евгению Кавуну предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы).

По ходатайству следователя слушания проходили в закрытом от СМИ режиме. Перед судебным заседанием Ирина Урбах сообщила, что она лично никаких работ с газовым оборудованием не выполняла. Этим якобы занимался напарник. 6 февраля они заменили шланги в газовых плитах в трех квартирах дома №39. Помимо этого, по ее словам, были заявки на замену оборудования в двух квартирах соседнего дома №З7. Были ли выполнены эти заявки, пока неизвестно. «Мне очень жаль, но я не знаю, кто в этом виноват»,— сказала Ирина Урбах, отметив, что по делу необходимо провести экспертизу.

Евгений Кавун заявил, что заменой газового оборудования он занимается около трех лет, имеет документ о прохождении курсов. За все это время, по его словам, нареканий к его работе не было. К тому же он всегда использует сертифицированное оборудование. Мужчина сказал, что 6 февраля он проводил замену шланга газовой плиты в одной из квартир 39-го дома. «Установил (новый шланг.— “Ъ”) 6-го числа до обеда. Взрыв прогремел 9-го февраля утром. Если три дня проходила утечка, газом пахло бы во всем подъезде. Газ очень чувствительный»,— сказал Евгений Кавун, считая, что причиной аварии могла стать халатность при обращении с газовым оборудованием кого-то из жильцов.

Следователь настаивал на заключении обвиняемых под стражу, Ирина Урбах и Евгений Кавун просили отпустить их под подписку о невыезде. Ходатайство следствия поддержала прокуратура и удовлетворил суд, отправив подследственных в СИЗО на два месяца (до 9 апреля).

Валерий Лавский, Константин Воронов, Новосибирск