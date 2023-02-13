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Коммерсантъ FM
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СДПГ Шольца проигрывает на выборах в Берлине

Немецкая консервативная партия Христианско-демократический союз (ХДС) побеждает на выборах в Палату депутатов Берлина впервые за 20 лет. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.

ХДС получает в Палате депутатов 28,2%, передает Zeit. Это на 10,2 процентного пункта больше, чем на прошлых выборах. СДПГ набирают 18,4% (-3 п. п.) — на 105 больше голосов, чем «Зеленые» (18,4%, -0,5 п. п.). Левую партию, которая сейчас входит в правящую коалицию в Берлине, поддержали 12,2% избирателей (-1,9 п. п.). «Альтернатива для Германии» улучшила результат на 1,1 п. п. и получает 9,1%, Свободная демократическая партия ухудшила позиции на 2,5 п. п., до 4,6%.

Явка на выборах составила 62,8%. Пока опубликованы предварительные данные по голосованию.

Предыдущие выборы состоялись в 2021 году. Но их результаты были признаны недействительными из-за массовых нарушений. С 2016 года правящая коалиция состоит из трех партий — СДПГ, «Зеленых» и Левой партии. В 2021 году правящим бургомистром стала Франциска Гиффай из СДПГ.

Леонид Уварчев

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