«Укрэнерго»: темпы восстановления энергосистемы Украины выше темпов разрушения

Состояние энергосистемы Украины лучше, чем было в последнее время, считает председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В большинстве регионов Украины на 13 февраля не прогнозируется дефицит мощностей, отключения не ожидаются. Энергетики считают, что темпы восстановления сейчас выше, чем темпы разрушений.

«Могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно сейчас быстрее, чем темпы разрушений. Несмотря на это, все может измениться, поэтому не будем заранее расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то ситуация будет меняться к лучшему»,— сказал господин Кудрицкий в эфире телемарафона (цитата по УНИАН).

Россия с октября 2022 года наносит по Украине удары по объектам энергетики. С тех пор в стране наблюдаются проблемы с дефицитом мощностей энергосистемы. Последний раз Россия сообщала о нанесении удара по объектам энергетики 10 февраля. Как говорилось в сообщении Минобороны, были поражены цели, «обеспечивающие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

Леонид Уварчев