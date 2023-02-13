Медведчук: Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс. Такая информация уже появлялась в СМИ в 2015 году, тогда российский президент отрицал, что получал предложение.

Белорусский телеканал СТВ попросил господина Медведчука прокомментировать информацию СМИ. «Такая ситуация имела место. Это подтверждено не только СМИ, но и соответствующими заявлениями тех, кто имеет достоверную информацию об этом. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: "Скажи ему, пусть заберет"»,— сказал господин Медведчук.

Украинский политик отметил, что господин Путин в те годы говорил, что Донбасс является Украиной. «Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен»,— добавил господин Медведчук.

Как сообщал Forbes весной 2015 года со ссылкой на источники, о предложении со стороны господина Порошенко рассказал господин Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Российский президент в том же году в ходе прямой линии заявил, что «ничего подобного» не было.

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа—За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. 22 сентября его передали России в обмен на украинских военных. Господин Медведчук называл себя кумом президента Владимира Путина.

Леонид Уварчев