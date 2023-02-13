Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведчук: Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс. Такая информация уже появлялась в СМИ в 2015 году, тогда российский президент отрицал, что получал предложение.

Белорусский телеканал СТВ попросил господина Медведчука прокомментировать информацию СМИ. «Такая ситуация имела место. Это подтверждено не только СМИ, но и соответствующими заявлениями тех, кто имеет достоверную информацию об этом. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: "Скажи ему, пусть заберет"»,— сказал господин Медведчук.

Украинский политик отметил, что господин Путин в те годы говорил, что Донбасс является Украиной. «Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен»,— добавил господин Медведчук.

Как сообщал Forbes весной 2015 года со ссылкой на источники, о предложении со стороны господина Порошенко рассказал господин Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Российский президент в том же году в ходе прямой линии заявил, что «ничего подобного» не было.

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа—За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. 22 сентября его передали России в обмен на украинских военных. Господин Медведчук называл себя кумом президента Владимира Путина.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...