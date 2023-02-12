Бастрыкину доложат о причинах гибели троих детей и их отца при пожаре в Татарстане

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил первоначальные результаты расследования причин пожара, при котором погибли трое детей 2010, 2015 и 2017 годов рождения и их 53-летний отец, пострадали 35-летняя мать и четвертый ребенок 2021 года рождения.

Пожар произошел утром 11 февраля в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По сообщению СУ СКР, женщина и младший ребенок выжили, выпрыгнув из окна двухэтажного горящего садового дома. Оба госпитализированы.

По данным управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре поступило 07:15. Спасатели прибыли на место в 7:29. Дознаватели отрабатывают две основные версии возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печи, либо – электрооборудования.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"