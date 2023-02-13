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Коммерсантъ FM
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В КоАП ищут двойное дно

Конституционный суд разберется, можно ли наказывать водителей дважды за одно нарушение

Конституционный суд (КС) рассмотрит обращение Роберта Чепурного из Саратова, который просит проверить КоАП на соответствие Основному закону. Господин Чепурной настаивает, что действующий кодекс позволяет наказывать дважды за одно и то же нарушение. Как следует из жалобы, с которой ознакомился “Ъ”, водитель был оштрафован по одной статье КоАП за то, что не пропустил пешехода, и был лишен прав по другой статье — за ущерб здоровью, который был нанесен пешеходу в результате ДТП. Это два разных состава правонарушения, их можно применять одновременно, решили ранее суды нижестоящих инстанций и Верховный суд. Опрошенные “Ъ” юристы признают, что такая проблема правоприменения действительно существует.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу Роберта Чепурного на ряд статьей КоАП, которые, по его мнению, нарушают его конституционные права. 30 сентября 2020 года в городе Вольске (Саратовская область) господин Чепурной, управляя «Ладой Гранта», совершил наезд на переходящего по переходу дорогу второклассника. В результате тот сломал руку. ГИБДД оштрафовала водителя на 1,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП (непредставление преимущества в движении пешеходам), а Вольский районный суд, руководствуясь ст. 12.24 (нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), лишил его водительского удостоверения на полтора года. В течение 2021 года водитель попытался вернуть права в Саратовском облсуде, в Первом кассационном и Верховном судах, но нигде это сделать не удалось.

Защищая себя, Роберт Чепурной указывал на то, что нельзя наказывать его за одно и то же нарушение два раза, это противоречит п. 5 ст. 4.1 КоАП и ч. 1 ст. 50 Конституции (никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление). Суды Саратовской области указывали: правовые основы ст. 12.18 и 12.24 «различны». Причиненный пешеходу вред здоровью в результате невыполнения ПДД образует самостоятельный состав правонарушения, пояснял Первый кассационный суд в своем решении в июле 2021 года.

Тогда господин Чепурной обратился в Конституционный суд. В своей жалобе он обращает внимание на то, что в 2014 году ст. 24.5 КоАП запрещала возбуждать дела за нарушение, если штрафное постановление по нему уже вынесено. Но в октябре 2014 года Госдума внесла в кодекс уточнение, действующее до сих пор: постановление для освобождения от ответственности должно быть вынесено не любое, а по той же статье или по той же части той же статьи. Иными словами, если водителя оштрафовали за превышение скорости на 60 км/ч по ч. 4 ст. 12.9 КоАП, наказать его за превышение скорости на 40 км/ч по ч. 3 той же статьи уже нельзя. Это уточнение, считает Роберт Чепурной, «значительно снижает конституционные гарантии соблюдения принципа двойного наказания за одно и то же нарушение», не позволяя судам учитывать «фактические обстоятельства дела». Фактически, пишет он, ст. 24.5 КоАП позволяет наказывать за одно и то же нарушение дважды, хотя другими нормами это запрещено.

Описанная в жалобе проблема действительно существует, пояснил “Ъ” адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Правоприменение часто складывается несправедливо и нелогично,— рассказывает он.— Водителя сначала наказывают, например, за непредоставление преимущества пешеходу (проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции и т. п.), назначая штраф по соответствующей статье КоАП. А затем, когда выявляется вред здоровью, причиненный в том происшествии, оформляется дело (административное или даже уголовное) уже за причинение вреда здоровью. При этом в вину вменяется то же нарушение того же пункта правил, за которое водителю уже был назначен штраф. По сути, его наказывают второй раз, что как раз и не исключает оспариваемая норма в действующей редакции кодекса». Прежняя формулировка 2014 года была более правильной, «думаю, что логика в этой жалобе есть», считает господин Радько.

Похожее дело Верховный суд рассматривал еще в 2015 году. Тогда водитель в Екатеринбурге выехал на красный свет на перекресток и совершил ДТП с пострадавшими. ГИБДД его оштрафовала на 1 тыс. руб. по ст. 12.10 КоАП, суд лишил прав по ст. 12.24 КоАП. Водитель приводил практически те же аргументы, что и Роберт Чепурной, однако ВС сослался на уже уточненную редакцию ст. 24.5 КоАП: если статьи кодекса разные, то применять их одновременно можно.

Иван Буранов

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