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Коммерсантъ FM
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Зеленский планирует посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года, в годовщину ввода войск России на Украину, планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на МИД Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать... но все еще вопрос, позволит ли ситуация с безопасностью ему приехать»,— приводит AP слова Эмине Джапаровой, первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Дипломат подчеркнула, что, по имеющимся у украинской разведки данным, в феврале Россия планирует «очень серьезное наступление». Этот фактор осложняет планирование визита президента.

22 декабря Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США в Вашингтоне после встречи с американским президентом Джо Байденом. Тогда он впервые после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года покинул страну.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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