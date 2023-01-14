Зеленский планирует посетить штаб-квартиру Генассамблеи ООН 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года, в годовщину ввода войск России на Украину, планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на МИД Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать... но все еще вопрос, позволит ли ситуация с безопасностью ему приехать»,— приводит AP слова Эмине Джапаровой, первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Дипломат подчеркнула, что, по имеющимся у украинской разведки данным, в феврале Россия планирует «очень серьезное наступление». Этот фактор осложняет планирование визита президента.

22 декабря Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США в Вашингтоне после встречи с американским президентом Джо Байденом. Тогда он впервые после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года покинул страну.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников