Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доски запутались в транзитных схемах

Российским лесопромышленникам так и не разблокировали поставки через Казахстан

Перевозчики лесных грузов в контейнерах, как и лесная отрасль, жалуются на законодательную коллизию, которая остановила железнодорожный транзит пиломатериалов через Казахстан в Китай. При этом автомобильный транзит разрешен. Перевозчики обеспокоены тем, что в таких условиях лесные грузы массово двинутся через и без того перегруженные пункты пропуска на границе Россия—Китай. А предприятия ЛПК отмечают, что страны, куда можно вести поставки через Казахстан — не только Китай, но и Узбекистан,— очень важны для отрасли, а теперь их могут потеснить конкуренты, например, из Белоруссии.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Железнодорожные перевозчики и отправители лесных грузов жалуются на пересмотренный порядок их транзита через Казахстан в Китай и другие страны. Как пояснили в Евразийском союзе участников железнодорожных перевозок (ЕСП, объединяет контейнерных операторов), в союз с сентября 2022 года поступают обращения операторов, которые столкнулись с запретом на вывоз лесоматериалов контейнерными поездами через пункты пропуска на границе с Казахстаном, в том числе следующими транзитом в Китай. Таможенники, поясняют в ЕСП, мотивировали отказ в пропуске постановлением правительства №521, где определены пункты пропуска для вывоза из РФ отдельных товаров, которое до лета 2022 года не распространялось на товары, вывозимые в Казахстан и Белоруссию. В ноябре в постановление были внесены изменения, допускающие вывоз лесных грузов в страны ЕАЭС железной дорогой, но вопрос транзита освещен не был, и с 24 декабря, когда изменения вступили в силу, контейнерные поезда, следующие через Казахстан в Китай, стали останавливать. 30 декабря были приняты новые поправки, которые вступили в силу 31 января, и по ним железнодорожный транзит через ЕАЭС фактически запрещен: лесные грузы могут убывать с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС только через Забайкальск и Гродеково (напрямую в КНР) или через Наушки транзитом через территорию Монголии. При этом для автотранспорта такой проблемы не существует: определены три пункта пропуска с Казахстаном и один — с Белоруссией.

«Так как в 2022 году произошло значительное сокращение экспортных поставок изделий из древесины (пиломатериалов — на 20–25%) из-за закрытия западных рынков, предполагается усиление мер господдержки предприятий ЛПК через получение приоритета для своих перевозок и логистические субсидии. Экспортеры будут наращивать объемы перевозок в дружественные страны, то есть массово поедут на восток,— говорит заместитель исполнительного директора ЕСП Татьяна Максимова.— В этой связи бизнес опасается, что образуется дополнительная нагрузка на пункты пропуска Забайкальск, Гродеково и Наушки, перерабатывающая способность которых и так находится на критическом пределе. Поэтому сейчас важно получить от регуляторов однозначный ответ, возможен ли транзит российских пиломатериалов через Казахстан».

В ОАО РЖД подтвердили существование проблемы. Компания обращалась с этим в федеральные органы исполнительной власти, сообщили там: «Насколько нам известно, правительством принимаются необходимые меры с целью разрешения сложившейся ситуации».

В Минтрансе запрос “Ъ” перенаправили в Минэкономики, где “Ъ” сообщили, что постановление №2552 (принятое в декабре) направлено «на расширение экспортных возможностей российских поставщиков деревообрабатывающей промышленности». По мнению Минэкономики, оно не запрещает железнодорожный экспорт транзитом через Казахстан, если речь идет об обработанной древесине. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

После того как ЕС ввел санкции против российских пиломатериалов, основными рынками сбыта стали Китай и Узбекистан, говорит источник “Ъ” в лесопромышленной компании. «После ухода международных контейнерных линий из порта Санкт-Петербург единственно возможными маршрутами по отгрузке контейнерных поездов в Китай стали погранпереходы Гродеково, Забайкальск и Наушки, а также порты Находка и Владивосток»,— говорит он.

«Еще одним вариантом были отгрузки через погранпереход Озинково / Достык транзитом через Казахстан. К сожалению, "оживление" действия постановления 521 в сентябре 2022 года заблокировало этот канал. Кроме того, встали отгрузки транзитом в Узбекистан, с которым у РФ нет сухопутной границы»,— продолжает собеседник “Ъ”. Дважды внесенные изменения в постановление не до конца решили вопросы возможности отгрузки пиломатериалов транзитом через Казахстан, отмечает источник “Ъ”. «Различные ведомства по-своему трактуют положения постановления и изменений к нему, что тормозит транзит и приводит к дополнительной нагрузке на восточные направления,— рассказывает он.— Это приводит к коллапсу с отправками контейнерных поездов, затовариванию складов и в перспективе — к остановке производств».

Как сообщили “Ъ” в Вятской ТПП, на данный момент существует парадокс: поставки ЛПК транзитом через Казахстан автомобилями разрешены, а по железной дороге — нет. Там отметили, что производители не могут добиться официальной позиции ОАО РЖД по этому вопросу, а «из десяти заявок на транспортировку удовлетворяется одна». В организации отмечают, что для многих производителей рынки, на которые можно поставлять через Казахстан, очень важны, особенно с учетом текущего сезона лесозаготовки. При этом, сообщили в ТПП, сейчас рынок Узбекистана даже более привлекателен, чем китайский, где цены на пиломатериалы и другую продукцию снизились на фоне низкого спроса из-за пандемии. При этом внутренний рынок не может принять производимые объемы из-за недостаточной емкости, которая сейчас обостряется сезонным фактором. Помимо этого, отметили в палате, при задержке с решением сложившейся проблемы место России может занять продукция из Белоруссии, которая поставляется в Узбекистан в возрастающем объеме.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...