Доски запутались в транзитных схемах

Перевозчики лесных грузов в контейнерах, как и лесная отрасль, жалуются на законодательную коллизию, которая остановила железнодорожный транзит пиломатериалов через Казахстан в Китай. При этом автомобильный транзит разрешен. Перевозчики обеспокоены тем, что в таких условиях лесные грузы массово двинутся через и без того перегруженные пункты пропуска на границе Россия—Китай. А предприятия ЛПК отмечают, что страны, куда можно вести поставки через Казахстан — не только Китай, но и Узбекистан,— очень важны для отрасли, а теперь их могут потеснить конкуренты, например, из Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Железнодорожные перевозчики и отправители лесных грузов жалуются на пересмотренный порядок их транзита через Казахстан в Китай и другие страны. Как пояснили в Евразийском союзе участников железнодорожных перевозок (ЕСП, объединяет контейнерных операторов), в союз с сентября 2022 года поступают обращения операторов, которые столкнулись с запретом на вывоз лесоматериалов контейнерными поездами через пункты пропуска на границе с Казахстаном, в том числе следующими транзитом в Китай. Таможенники, поясняют в ЕСП, мотивировали отказ в пропуске постановлением правительства №521, где определены пункты пропуска для вывоза из РФ отдельных товаров, которое до лета 2022 года не распространялось на товары, вывозимые в Казахстан и Белоруссию. В ноябре в постановление были внесены изменения, допускающие вывоз лесных грузов в страны ЕАЭС железной дорогой, но вопрос транзита освещен не был, и с 24 декабря, когда изменения вступили в силу, контейнерные поезда, следующие через Казахстан в Китай, стали останавливать. 30 декабря были приняты новые поправки, которые вступили в силу 31 января, и по ним железнодорожный транзит через ЕАЭС фактически запрещен: лесные грузы могут убывать с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС только через Забайкальск и Гродеково (напрямую в КНР) или через Наушки транзитом через территорию Монголии. При этом для автотранспорта такой проблемы не существует: определены три пункта пропуска с Казахстаном и один — с Белоруссией.

«Так как в 2022 году произошло значительное сокращение экспортных поставок изделий из древесины (пиломатериалов — на 20–25%) из-за закрытия западных рынков, предполагается усиление мер господдержки предприятий ЛПК через получение приоритета для своих перевозок и логистические субсидии. Экспортеры будут наращивать объемы перевозок в дружественные страны, то есть массово поедут на восток,— говорит заместитель исполнительного директора ЕСП Татьяна Максимова.— В этой связи бизнес опасается, что образуется дополнительная нагрузка на пункты пропуска Забайкальск, Гродеково и Наушки, перерабатывающая способность которых и так находится на критическом пределе. Поэтому сейчас важно получить от регуляторов однозначный ответ, возможен ли транзит российских пиломатериалов через Казахстан».

В ОАО РЖД подтвердили существование проблемы. Компания обращалась с этим в федеральные органы исполнительной власти, сообщили там: «Насколько нам известно, правительством принимаются необходимые меры с целью разрешения сложившейся ситуации».

В Минтрансе запрос “Ъ” перенаправили в Минэкономики, где “Ъ” сообщили, что постановление №2552 (принятое в декабре) направлено «на расширение экспортных возможностей российских поставщиков деревообрабатывающей промышленности». По мнению Минэкономики, оно не запрещает железнодорожный экспорт транзитом через Казахстан, если речь идет об обработанной древесине. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

После того как ЕС ввел санкции против российских пиломатериалов, основными рынками сбыта стали Китай и Узбекистан, говорит источник “Ъ” в лесопромышленной компании. «После ухода международных контейнерных линий из порта Санкт-Петербург единственно возможными маршрутами по отгрузке контейнерных поездов в Китай стали погранпереходы Гродеково, Забайкальск и Наушки, а также порты Находка и Владивосток»,— говорит он.

«Еще одним вариантом были отгрузки через погранпереход Озинково / Достык транзитом через Казахстан. К сожалению, "оживление" действия постановления 521 в сентябре 2022 года заблокировало этот канал. Кроме того, встали отгрузки транзитом в Узбекистан, с которым у РФ нет сухопутной границы»,— продолжает собеседник “Ъ”. Дважды внесенные изменения в постановление не до конца решили вопросы возможности отгрузки пиломатериалов транзитом через Казахстан, отмечает источник “Ъ”. «Различные ведомства по-своему трактуют положения постановления и изменений к нему, что тормозит транзит и приводит к дополнительной нагрузке на восточные направления,— рассказывает он.— Это приводит к коллапсу с отправками контейнерных поездов, затовариванию складов и в перспективе — к остановке производств».

Как сообщили “Ъ” в Вятской ТПП, на данный момент существует парадокс: поставки ЛПК транзитом через Казахстан автомобилями разрешены, а по железной дороге — нет. Там отметили, что производители не могут добиться официальной позиции ОАО РЖД по этому вопросу, а «из десяти заявок на транспортировку удовлетворяется одна». В организации отмечают, что для многих производителей рынки, на которые можно поставлять через Казахстан, очень важны, особенно с учетом текущего сезона лесозаготовки. При этом, сообщили в ТПП, сейчас рынок Узбекистана даже более привлекателен, чем китайский, где цены на пиломатериалы и другую продукцию снизились на фоне низкого спроса из-за пандемии. При этом внутренний рынок не может принять производимые объемы из-за недостаточной емкости, которая сейчас обостряется сезонным фактором. Помимо этого, отметили в палате, при задержке с решением сложившейся проблемы место России может занять продукция из Белоруссии, которая поставляется в Узбекистан в возрастающем объеме.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко