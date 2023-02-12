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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: глобальное потепление ставит под угрозу бизнес по производству кленового сиропа в США

Теплые зимы ставят под угрозу промышленность по производству кленового сиропа в США, сообщает агентство Bloomberg. Из-за глобального потепления производители кленового сиропа из США вынуждены уходить дальше на север. Отрасль по производству кленового сиропа в Канаде, наоборот, может только выиграть от изменения климата.

Мировое производство кленового сиропа сосредоточено в Канаде и на севере США, где растут сахарные клены. Сок из кленов, используемый для производства сиропа, удается получить только в том случае, когда дневная температура колеблется между минусовой и плюсовой в течение короткого промежутка времени в конце зимы.

Теплая погода делает древесный сок менее сладким, а это означает, что для приготовления сиропа требуется больше времени. Экстремальные погодные условия также могут привести к засухе или появлению насекомых-вредителей, которые сокращают количество сока, выделяемого кленами.

Доходность промышленности по производству кленового сиропа в США оценивают в $1,5 млрд в год. Несмотря на то что в 2022 году производство кленового сиропа в США выросло на 35%, в будущем изменения климата и непредсказуемые изменения погоды могут нанести этой отрасли большие убытки.

Производители в США уже принимают различные меры, чтобы приспособиться к более раннему выделению сока кленами и менее предсказуемой погоде. Многие больше внимания уделяют здоровью деревьев и используют специальные вакуумные насосы, чтобы выкачивать больше сока из деревьев.

Северные регионы Канады имеют большой потенциал по производству кленового сиропа в будущем. Потенциал получения большего количества сока из канадских кленов, вероятно, в десять раз больше, чем сейчас, сказал Тим Радемахер, исследователь из Квебекского центра ACER, который специализируется на этой отрасли.

Анастасия Ларина

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