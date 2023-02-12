Журналист из Армавира разместил на сайте «Комсомольской правды» антивоенные статьи

Серию антивоенных публикаций на сайте «Комсомольской правды» вечером 11 февраля опубликовал 24-летний уроженец Армавира Владимир Романенко. Об этом сообщает издание «Продолжение следует» (диджитал-проект журналистов «Новой газеты»).

Фото: «Продолжение следует»

«Часть из них поместил в раздел "Главное", чтобы они отображались на сайте. Параллельно поставил метки, чтобы материалы опубликовались в "Яндекс.Дзене", но не рассчитывал, что они долго там продержатся,— модераторы в быстрые сроки, буквально семь минут, вычисляют "не те" публикации. Собственно, так и вышло — не прошло и десяти минут, как их удалили»,— рассказал Владимир Романенко изданию.

В настоящий момент антивоенные статьи удалены с сайта «КП». Скриншот одной из публикаций разместил Telegram-канал «Осторожно новости».

Сообщается, что в сентябре прошлого года Владимир Романенко переехал в Москву и устроился новостником в «Комсомольскую правду». После объявления частичной мобилизации он переехал в другую страну и продолжал работать в «КП» удаленно. По словам журналиста, он изначально занимал антивоенную позицию.

По данным «ВК Пресс», Владимир Романенко несколько месяцев живет в США. После инцидента в профсообществе заговорили о необходимости расторгать сотрудничество с журналистами-фрилансерами и ограничить доступ в админку электронных СМИ.

В «КП» инцидент официально не комментируют. Владимир Романенко является автором нескольких десятков публикаций, в том числе на политические и экономические темы. Первый материал датирован 7 сентября 2022 года.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram