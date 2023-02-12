Курс доллара. Прогноз на 13–17 февраля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Для российской валюты решение Банка России выглядит скорее нейтральным Рубль отреагировал умеренным ослаблением на итоги заседания ЦБ РФ, на котором регулятор ужесточил сигнал и допустил повышение размера ключевой ставки на последующих заседаниях. Для российской валюты решение Банка России выглядит скорее нейтральным, поскольку потенциальный рост рублевых доходностей может замедлить отток валютного капитала из РФ. При этом выраженные опасения за, вероятно, более мягкую бюджетную политику усиливают инфляционные риски, увеличивают давление на внутренний долговой рынок и обменные курсы рубля. За неделю рубль потерял практически 4%, что может привести к коррекционной динамике в ближайшие дни.

Егор Жильников,

главный аналитик Курс доллара будет находиться в диапазоне 73–75 руб. до момента активизации экспортеров В течение текущей недели доллар дорожал на фоне скачка спроса на валюту и низкой активности экспортеров на рынке. По статистике ЦБ, Минфин продал 7 февраля валюты на сумму 852 млн юаней, что составило примерно 15% дневного оборота, что, в свою очередь, не оказало поддержки рублю ввиду низкого уровня предложения иностранной валюты на рынке. Мы полагаем, что на следующей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 73–75 руб. до момента активизации экспортеров на рынке. Возможно дополнительное давление на позиции рубля из-за роста американской валюты на глобальных рынках в случае разочаровывающей статистики по инфляции в США во вторник.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Давление на рубль оказывает общее снижение аппетита к риску на мировых площадках До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 72–75 руб./$. Курс постепенно продвигается к верхней границе диапазона в 75 руб./$. Давление на рубль оказывает общее снижение аппетита к риску на мировых площадках, а также прогнозы по снижению экспортной выручки российскими компаниями на фоне ожидающегося снижения добычи нефти. Банк России ожидаемо для участников рынка сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это должно оказать поддержку активам, номинированным в рублях и, в свою очередь, российской валюте. Из важных событий выделяем публикацию данных по инфляции в США во вторник. Участники рынка ожидают снижение с 6,5% годовых в прошлом месяце до 6,2%. Снижение инфляции может вернуть аппетит к рисковым активам.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Изменить ситуацию на рынке способно анонсированное добровольное сокращение добычи нефти в марте В центре внимания — заявление Минфина о планах на обнуление доли евро в Фонде национального благосостояния в 2023 году, что может заметно поменять расстановку сил на валютном рынке и спрос на европейскую валюту уже сегодня. Рост объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на данный момент не создает весомую поддержку рублю. Тем временем сохранение ключевой ставки на пятничном заседании не повлияет на текущие курсы и ставки, поскольку было ожидаемо рынком. Изменить ситуацию на рынке способно анонсированное добровольное сокращение добычи нефти в марте в рамках восстановления рыночных отношений. На фоне подобного заявления цена на нефть показала рост.