Россияне стали чаще посещать отечественные санатории

Количество поездок россиян в санатории Кавказских Минеральных Вод увеличилось на 18% в 2022 году, сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом средний возраст посетителей санаториев значительно уменьшился.

Власти Кисловодска сообщили об увеличении среднегодовой загрузки санаториев и гостиниц курорта Кавказских Минеральных Вод за прошедший год. В 2022 году санатории были заполнены на 82%, а гостиницы — на 70%. В 2021 году этот показатель был зафиксирован на уровне 76% для санаториев и 40% для гостиниц.

Российские туроператоры предполагают, что основными драйверами спроса на отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод являются всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление. Недоступность зарубежных оздоровительных курортов, в том числе европейских, также способствовала увеличению турпотока. Согласно прогнозам экспертов туристического рынка, рост продолжится в 2023 году.

«Туристы, которые прежде ездили на лечение в Чехию и Германию, теперь выбирают курорты Кавминвод, которые сейчас активно инвестируют в развитие, обновление медицинской и рекреационной базы»,— сообщили представители туроператорской компании «Интурист».

Эксперты российского туристического рынка отмечают, что аудитория курортов и санаториев стала значительно моложе. По данным «Интуриста», в настоящее время большая часть броней приходится на туристов в возрасте от 25 до 35 лет.

«Средний возраст туриста значительно уменьшился. Санаторный отдых перестаёт быть клише в виде отдыха только для пожилых людей с проблемами со здоровьем»,— утверждают представители агентства FUN&SUN.

С 12 сентября Евросоюз отменил упрощенную процедуру получения виз для россиян. 30 сентября границы для туристов из России закрыла Финляндия. Аналогичные ограничения ввели в Литве, Эстонии, Польше, Латвии и Чехии.

Милена Костерева