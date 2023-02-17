Александр Исаенко: «Фокус на клиентоцентричности и внутренней трансформации»

В 2022 году российский финансовый рынок столкнулся с санкциями, разрывами логистических цепочек, угрозами IT-безопасности — в условиях быстро меняющейся реальности участникам рынка приходилось на ходу принимать неординарные решения и тестировать новые подходы. Региональный директор дополнительного офиса «Воронежский» ПСБ Александр Исаенко рассказывает о полученном в минувшем году опыте, трансформации приоритетов и поводах для оптимистичных финансовых прогнозов.

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— 2022 год стал своего рода испытанием на прочность и для бизнеса, и для банковского сектора, и для экономики в целом. С какими результатами завершил его воронежский офис ПСБ?

— Если оценивать итоги финансовыми мерками, мы, несмотря на рыночную волатильность, успешно завершили год. Прирост операционного дохода в четвертом квартале 2022-го по воронежскому офису в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составил более 30%. Общая сумма кредитного портфеля по всем видам бизнеса за год увеличилась почти на 20%. Мы ощутимо выросли по привлечению клиентских средств — более чем на 40% по всем видам бизнеса. Удалось нарастить и количество активных клиентов.

Но традиционные метрики для оценки результатов в контексте реалий 2022 года, очевидно, являются неполными. Банки столкнулись с необходимостью решать совсем другие задачи, нежели просто динамичное развитие. На первый план вышли задачи внутренней трансформации и помощи клиентам в адаптации к возникшим вызовам. Поэтому важно еще и то, что нового появилось в прошедшем году в нашем арсенале, какие инновации мы предложили клиентам.

— Расскажите подробнее.

— Речь идет о комплексе инициатив. Например, являясь опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, ПСБ запустил еще один качественный зарплатный проект — для клиентов из ОПК. Традиционные его атрибуты, такие как cash-back, оплата коммунальных платежей, бесплатные операции с наличными и переводы, особые условия по другим банковским продуктам, объединены в нем таким образом, чтобы в итоге получилось одно из лучших предложений на рынке. Нам очень важно, чтобы люди, работающие в структурах ОПК, получали не только сервис высокого уровня, но и значимые дополнительные преимущества.

— Какие из новых направлений в перспективе могут стать локомотивными для воронежского офиса?

— В прошедшем году ПСБ активно развивал компетенции в новых для себя отраслях —

в частности, в структуре банка создано управление по работе с агропромышленным комплексом. Для Черноземья и Воронежской области сельское хозяйство — значительная и динамично развивающаяся часть экономики. Поэтому нам важно, что уже в этом году мы сможем предложить клиентам из этой сферы свои сервисы и стать для них полноценным партнером.

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Аналогичным образом банк продолжил наращивать экспертизу и в проектном финансировании жилья. Соответствующий портфель ПСБ кратно вырос за прошлый год, а условия и подходы к финансированию занимают заслуженное место в ряду лучших предложений рынка. Учитывая, что Воронежская область — один из лидеров по вводу жилья в стране, а показатели прошлого года и вовсе оказались рекордными для региона, нам крайне важно, чтобы строительные компании видели в ПСБ потенциального партнера при реализации своих проектов.

Накопленный успешный опыт помогает нам в решении этой задачи.

— Какие финансовые продукты ПСБ, по вашему мнению, продемонстрировали максимальную эффективность в прошлом году?

— В минувшем году многое было сделано для улучшения клиентского сервиса. Нам по праву есть чем гордиться. Например, кредитка для физлиц «Двойной кешбэк» признана лучшей картой с программой лояльности на российском рынке. Также важно, что мы разработали и внедрили эквайринг для самозанятых, чтобы помочь представителям этого быстрорастущего сегмента полноценно интегрироваться в систему безналичных расчетов. Кредитная карта для бизнеса может порадовать своих владельцев одним из лучших на рынке кешбэком. А мобильный банк для корпоративных клиентов получил заслуженное признание и целую россыпь наград в признанных профильных рейтингах.

— Как вы оцениваете эффективность льготных программ, которые были запущены со стороны государства для поддержки МСБ?

— Правительство предприняло беспрецедентные и своевременные меры по стабилизации ситуации. И мне отрадно подчеркнуть, что наш банк участвует абсолютно во всех программах господдержки для бизнеса. В кредитном портфеле воронежского офиса ПСБ доля льготных займов варьировалась в прошедшем году от 36 до 50%. Государство действительно приняло важнейшие решения, что позволило предпринимателям адаптироваться к новым реалиям. ПСБ занял активную позицию, чтобы помощь дошла до конечного получателя.

— Банк является опорным для сопровождения операций по оборонным и крупным госконтрактам. Что изменилось в этом плане для воронежского офиса ПСБ с учетом новой ситуации в экономике?

— С каждым предприятием работаем индивидуально и имеем полное представление о запросах, чего бы они ни касались — обслуживания специальных счетов, организации расчетов в цепочке кооперации, предоставления финансирования.

Мы понимаем, что ситуация требует от предприятий ОПК максимальной мобилизации, роста объемов производства и своевременного выполнения госзаказов. Поэтому со своей стороны прилагаем максимум усилий, чтобы наш сервис был на высоком уровне, чтобы все работало как часы.

— ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») стал первым системно значимым российским банком, который начал предоставлять услуги населению и бизнесу в Крыму и на новых территориях. Какие результаты и перспективы этого решения?

— Задачей ПСБ было обеспечить в Крыму и на новых территориях развитие банковской инфраструктуры, сделать доступным для клиентов качественный банковский сервис. ПСБ первым из системно значимых банков зашел в эти регионы и справился с возложенной на него ответственностью. В прошлом году ПСБ открыл филиалы и отделения на Крымском полуострове, более 200 офисов на новых территориях. Они имеют разный формат, отличаются функциональностью, объединяясь вместе с тем в развитую инфраструктуру, что упрощает многие финансовые вопросы для населения и бизнеса — как местного, так и из других регионов,— в планы которого входит развитие на новых территориях или участие в процессе их восстановления. В том числе это касается наших воронежских клиентов, заинтересованных в налаживании деловых связей с новыми соседями. Мы же обеспечиваем для этого финансовые сервисы.

— Какие прогнозы вы можете сделать на 2023 год?

— Авторитетные иностранные аналитики, вспомните, в начале и середине 2022-го наперебой прогнозировали драматичное падение экономики РФ. И никто из них, к счастью, не оказался прав. Большинство уже скорректировали свои прогнозы в позитивную сторону, а МВФ и вовсе заявил

об экономическом росте в России уже в 2023 году.

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Как показало исследование «Индекс RSBI», которое аналитики ПСБ каждый квартал проводят с «Опорой России», анкетируя владельцев, руководителей и финансистов компаний сегмента МСБ, прошлый год завершился растущей деловой активностью. В настоящее время мы не видим причин для изменения этого тренда. Чувствовать себя увереннее стали как малые предприятия, так и крупные производственники. Больше компаний планируют расширение бизнеса, увеличение штата сотрудников и наращивание инвестиций.

Текущий уровень консолидации усилий государства, бизнеса и населения дает основания предположить, что экономика России имеет все шансы усилить динамику роста. Инфляционные ожидания находятся на достаточно низком уровне благодаря эффективной политике Центробанка. Аналитики ПСБ закладывают в свой базовый прогноз сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Это может оказать стимулирующее воздействие на кредитную активность, в том числе и инвестиционную, и привести к дополнительному спросу на банковские сервисы, в том числе и наши. Мы, уверен, сумеем обеспечить качественные предложения, чтобы этот рост поддержать.