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Светская хроника

6–12 февраля

Премьера фильма «Праведник» и сериала «Фишер», а также вечеринка Love Republic и Lamoda — в фотогалерее «Ъ».

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Актриса Агата Муцениеце (справа) на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Агата Муцениеце (справа) на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовников на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовников на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Кристина Асмус на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Кристина Асмус на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер, продюсер Карен Арутюнов и актриса дубляжа Дарья Блохина на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Режиссер, продюсер Карен Арутюнов и актриса дубляжа Дарья Блохина на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Олеся Судзиловская на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Актриса Олеся Судзиловская на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссеры Сергей Тарамаев (справа) и Любовь Львова (в центре) на премьере сериала «Фишер»

Режиссеры Сергей Тарамаев (справа) и Любовь Львова (в центре) на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: продюсеры Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Слева направо: продюсеры Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актеры Александра Бортич и Андрей Максимов (справа) на премьере сериала «Фишер»

Актеры Александра Бортич и Андрей Максимов (справа) на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Юлия Бордовских (справа) и ее дочь Мария на премьере сериала «Фишер»

Журналист Юлия Бордовских (справа) и ее дочь Мария на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Снежана Самохина на премьере сериала «Фишер»

Актриса Снежана Самохина на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Фишер»

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Александр Яценко на премьере сериала «Фишер»

Актер Александр Яценко на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Сергей Урсуляк на премьере фильма «Праведник»

Режиссер Сергей Урсуляк на премьере фильма «Праведник»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Дарья Златопольская, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и продюсер Мария Ушакова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Слева направо: телеведущая Дарья Златопольская, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и продюсер Мария Ушакова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор, певец Аркадий Укупник и певица Мария Зайцева (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Композитор, певец Аркадий Укупник и певица Мария Зайцева (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Иван Добронравов (в центре) и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актер Иван Добронравов (в центре) и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Евдокия Бубель (в центре) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000&#39;s party»

Актриса Евдокия Бубель (в центре) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Модель Алеся Кафельникова (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000&#39;s party»

Модель Алеся Кафельникова (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Спилберг (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000&#39;s party»

Блогер Саша Спилберг (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (в центре) на вечеринке Love Republic и Lamoda

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (в центре) на вечеринке Love Republic и Lamoda

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гостья вечеринки Love Republic и Lamoda

Гостья вечеринки Love Republic и Lamoda

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Актриса Агата Муцениеце (справа) на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовников на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Кристина Асмус на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер, продюсер Карен Арутюнов и актриса дубляжа Дарья Блохина на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Олеся Судзиловская на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссеры Сергей Тарамаев (справа) и Любовь Львова (в центре) на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: продюсеры Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актеры Александра Бортич и Андрей Максимов (справа) на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Юлия Бордовских (справа) и ее дочь Мария на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Снежана Самохина на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Александр Яценко на премьере сериала «Фишер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Сергей Урсуляк на премьере фильма «Праведник»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Дарья Златопольская, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и продюсер Мария Ушакова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор, певец Аркадий Укупник и певица Мария Зайцева (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Иван Добронравов (в центре) и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Любовь Константинова на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Евдокия Бубель (в центре) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Модель Алеся Кафельникова (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Саша Спилберг (слева) на вечеринке марки одежды Love Republic и интернет-магазина Lamoda «2000's party»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский (в центре) на вечеринке Love Republic и Lamoda

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гостья вечеринки Love Republic и Lamoda

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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