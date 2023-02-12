Фото 12.02.2023, 19:40 Светская хроника 6–12 февраля Премьера фильма «Праведник» и сериала «Фишер», а также вечеринка Love Republic и Lamoda — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Агата Муцениеце (справа) на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовников на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Кристина Асмус на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссер, продюсер Карен Арутюнов и актриса дубляжа Дарья Блохина на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Олеся Судзиловская на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссеры Сергей Тарамаев (справа) и Любовь Львова (в центре) на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Слева направо: продюсеры Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актеры Александра Бортич и Андрей Максимов (справа) на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Журналист Юлия Бордовских (справа) и ее дочь Мария на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Снежана Самохина на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актер Александр Яценко на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссер Сергей Урсуляк на премьере фильма «Праведник» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (в центре) на 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Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовников на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Кристина Асмус на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссер, продюсер Карен Арутюнов и актриса дубляжа Дарья Блохина на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Олеся Судзиловская на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссеры Сергей Тарамаев (справа) и Любовь Львова (в центре) на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Слева направо: продюсеры Дмитрий Табарчук, Федор Бондарчук, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов на премьере сериала «Фишер» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актеры Александра Бортич и Андрей Максимов (справа) на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Журналист Юлия Бордовских (справа) и ее дочь Мария на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Снежана Самохина на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актриса Мария Андреева на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Актер Александр Яценко на премьере сериала «Фишер» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Режиссер Сергей Урсуляк на премьере фильма «Праведник» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (в центре) на премьере фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Слева направо: телеведущая Дарья Златопольская, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский и продюсер 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