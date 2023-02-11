Суд обязал РЖД отреставрировать фасад вокзала «Краснодар-1»

Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"», являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ

Ранее в администрации региона «Ъ-Кубань» разъясняли, что ОАО «РЖД» является собственником данного объекта и в его обязанности входит содержание и поддержание вокзала в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В соответствии с требованиями охранного обязательства ОАО «РЖД» обязано было провести работы по реставрации фасадов и установить информационную надпись.

Краевые власти также сообщали, что в связи с неисполнением этапов по сохранению объекта Октябрьский районный суд Краснодара в октябре 2021 года привлекал ОАО «РЖД» к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, в дальнейшем представителям компании давались разъяснения необходимости исполнения требований закона, однако требования охранного обязательства в установленные сроки не были исполнены.

В связи с этим краевые власти обратились к железнодорожникам уже с гражданским иском. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД) комментарий по позиции компании тогда получить не удалось. Рассмотрев дело, Арбитражный суд Москвы обязал РЖД в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу разработать и согласовать проект реставрации фасадов и установить на здании информационную пластину, в течение года — провести все работы по проекту.

В рамках данного дела суд рассмотрел еще одно требование, касающееся другого объекта культурного наследия регионального значения — здания вокзала железнодорожной станции Кавказская в Кропоткине. На нее суд также обязал установить соответствующую информационную пластину.

Решение суда в законную силу пока не вступило, на обжалование у сторон есть один месяц.

Здание железнодорожного вокзала в Краснодаре построено в 1956 году по проекту архитектора А. Н. Душкина на фундаментах железнодорожной станции дореволюционной постройки. В центральной части находится двухэтажное, а в боковых крыльях — трехэтажное здание вокзала, которое является главной архитектурной доминантой Привокзальной площади. Архитектура вокзала решена в стиле неоклассицизма.

Здание вокзала железнодорожной станции Кавказская в Кропоткине построено одним из первых на Кубани в 1870-е годы.

Михаил Волкодав

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