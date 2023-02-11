В Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях произошли взрывы

В нескольких регионах Украины и подконтрольных Киеву городах произошли взрывы. В подконтрольном России Мелитополе Запорожской области обломки ракет упали на жилой квартал, есть пострадавшие.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Одесской областях Украины. Утверждается, что система противовоздушной обороны сработала в Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. Кроме того, взрывы, как сообщается, произошли в Херсоне и Краматорске (подконтрольные Украине города, входящие в присоединенные Россией Херсонскую область и Донецкую народную республику).

О разрушениях в Мелитополе сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, произошел «прилет осколков сбитых ракет на жилые дома в частном секторе». На месте обстрела — разрушения и возгорание.

На Украине 10 февраля несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром она действовала на территории всей страны. В ночь на 11 февраля предупреждение объявлено в нескольких городах и регионах, в том числе в Киеве и Киевской области.

Леонид Уварчев