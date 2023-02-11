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Коммерсантъ FM
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Да и бот с ними

Спрос на разработчиков автоматизированных чатов сократился

Количество вакансий разработчиков ботов для мессенджеров снизилось по итогам 2022 года, причем специалистов по созданию чат-ботов «ВКонтакте» снизилось вдвое по сравнению с 2021 годом, сообщили “Ъ” в hh.ru. По мнению участников рынка, падение связано как с закрытием непрофильных проектов, так и с ростом интереса к мини-приложениям с веб-интерфейсом. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может изменить ситуацию, но тогда рынок разработки чат-ботов сконцентрируется вокруг небольшого числа компаний, отмечают эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В течение 2022 года в России была открыта 291 вакансия разработчиков ботов для Telegram и 160 вакансий разработчиков чат-ботов «ВКонтакте», сообщили “Ъ” в hh.ru. Это меньше, чем в 2021 году, на 3% и 54% соответственно. В январе 2023 года, по данным сервиса, было открыто 22 вакансии, касающиеся создания Telegram-ботов, и семь вакансий разработчиков ботов для «ВКонтакте».

Telegram запустил платформу чат-ботов в 2015 году. Тогда же во «ВКонтакте» появились «сообщения для бизнеса», позволяющие компаниям подключать к чатам средства автоматизации. Российский рынок разговорного искусственного интеллекта (включает конструкторы ботов и обработку естественного языка) в 2020 году оценивался компанией Just AI в $44 млн или $76 млн с учетом госзаказов; данных за более поздние периоды нет. В VK и Telegram не ответили на запросы “Ъ”.

Компании, для которых внедрение ботов не было профильной задачей, свернули свои проекты в этой области в 2022 году, сказала руководитель департамента по работе с клиентами и партнерами Just AI Светлана Захарова: «Для кого-то это было тестированием, созданием "бота ради бота", или же разработкой способа автоматизации внутренних процессов». На снижение количества проектов, по ее словам, повлиял и отток кадров из страны, «который повлек за собой распад некоторых команд». При этом госпожа Захарова отметила, что в сфере телекоммуникаций, электронной коммерции и финтех-отрасли сохранилась «относительная стабильность»: «Проекты, направленные на получение прибыли — клиентский сервис, лидогенерация, взыскание долгов и тому подобные,— остались в работе». Выручка Just AI, по ее словам, выросла «почти на 50%» к 2021 году.

Помимо ботов, работающих внутри диалогов, у Telegram и VK есть платформы мини-приложений: они отображаются во всплывающих окнах и используют те же технологии, что и веб-сайты. Например, именно таким образом, в частности, ВТБ внедрил свой онлайн-банк в Telegram (см. “Ъ” от 21 января). Большинство корпоративных клиентов предпочитают заказывать разработку мини-приложений, а не чат-ботов, так как пользователи предпочитают «интерфейсы с красивым графическим дизайном и удобными кнопками», сказал гендиректор корпоративного мессенджера eXpress Андрей Врацкий: «Единственная релевантная сфера применения чат-ботов — это разные формы уведомлений, например, из почты».

Большинству компаний выгоднее заказывать разработку чат-ботов у специализированных компаний, а не нанимать их разработчиков в штат, так как «качество ботов зависит от объемов обрабатываемых данных», сказал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, в будущем рынок консолидируется вокруг компаний, чьи продукты будут основаны на технологиях искусственного интеллекта: «Полагаю, что останутся несколько сервисных компаний, которые будут предоставлять заказчикам чат-ботов уровня ChatGPT. Простейшие же чат-боты на основе деревьев решений останутся артефактами ушедшей эпохи». Андрей Врацкий же отмечает, что, хоть развитие ИИ и может открыть перспективы чат-ботам, но «только со временем станет понятно, на какие именно вопросы эти боты могут искать ответы и какому бизнесу это реально понадобится».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев

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