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Коммерсантъ FM
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Североамериканские компании сделали заказ на рекордное количество промышленных роботов

Североамериканские компании заказали в 2022 году более 44 тыс. промышленных роботов, что на 11% больше, чем годом ранее, и является рекордом. Стоимость этих роботов составила $2,38 млрд, что на 18% больше, чем в 2021 году. Значительная часть заказанных машин будет использоваться на заводах по производству электромобилей и батарей для них. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отраслевой группы Association for Advancing Automation (A3).

Как сообщил Reuters президент A3 Джефф Бернстейн, компании испытывают сейчас проблемы с наймом рабочих и многие из работодателей видят решение этой проблемы в автоматизации производства. Большую часть заказанных роботов будут использовать для внутризаводской логистики: разгрузки-погрузки, транспортировка материалов. Больше всего заказов поступило от компаний из США, но также есть заказы от канадских и мексиканских компаний.

Между тем, как отмечают эксперты, к концу 2022 года число заказов на поставку роботов снизилось по сравнению с другими кварталами года, поэтому пока сложно спрогнозировать, насколько сильным по этому показателю будет 2023 год. Пока активнее всего покупает роботов автомобильная промышленность, и на ее фоне некоторые другие сегменты проседают. «Например, такие компании, как Amazon, притормозили со строительством новых складов, а это значит, что они, скорее всего, отказались или отложили покупку нового оборудования для автоматизации»,— поясняет господин Бернстейн.

Алена Миклашевская

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