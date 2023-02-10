В Татарстане после прорыва нефтепровода залило 800 кв. метров сельхозземель

В Менделеевском районе Татарстана вблизи села Тарловка на земельном участке сельскохозяйственного назначения прорвало нефтепровод. Произошел разлив нефти на площади 788,2 кв. м, сообщили в региональном Росприроднадзоре.

Сообщения о прорыве нефтепровода появились в СМИ вечером 8 февраля. Позже специалисты подтвердили факт попадания нефтепродуктов на почву, пишет ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор. Разлив произошел за границами национального парка «Нижняя Кама», отметили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, произошла разгерметизация нефтепровода нефтегазодобывающего управления «"Прикамнефть" ПАО "Татнефть им. В. Д. Шашина"».

Вероятная причина — естественный износ. На поврежденный участок нефтепровода установили хомут, предприятие проводит работы по рекультивации загрязненного земельного участка. Специалисты взяли пробы, чтобы определить уровень загрязнения. Против нарушителей, если их выявят, будут приняты меры административного воздействия.

В «Татнефти» ТАСС заявили, что мероприятия по ликвидации последствий загрязнения завершены. Загрязненный грунт вывезли в специализированную организацию для утилизации. Участок трубопровода, где произошла разгерметизация, будет заменен.