Актер Александр Филиппенко уехал из России

Актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко уехал из страны в Литву. Об этом рассказала его дочь Александра в эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом). По ее словам, отъезд связан с позицией актера по специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Филиппенко в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Филиппенко в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Когда господин Филиппенко покинул Россию, Александра не уточнила. Однако она отметила, что сама предложила отцу переехать в Литву. По словам Александры, «все началось» с мая 2022 года. 19 мая Александр Филиппенко опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) фотографию в вышиванке — традиционная украинская национальная одежда с вышивкой. В своем посте он выразил поддержку украинцам. «Он решил вспомнить о каких-то замечательных днях в Киеве. И написал слова любви, направленные в первую очередь друзьям, находящимся там»,— объяснила его дочь.

В ноябре, рассказала Александра, Театр имени Моссовета, где актер играл с 2006 года, не продлил контракт с господином Филиппенко. Однако она подчеркнула, что решение было принято «по обоюдному согласию». При этом актер все еще указан в афише четырех спектаклей театра: «Шекспиргамлет», «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня». Корреспонденту «Дождя» в театре сказали, что в ближайшем спектакле «Шекспиргамлет» 11 февраля Александр Филиппенко участвовать не будет.

Впоследствии Александру Филиппенко отказали несколько городских площадок в проведении концертов, рассказала Александра. На этом фоне он покинул Россию. «Безусловно, это связано с его позицией. При этом я должна сказать: он считает, что все в порядке и не стоит на это обращать внимание. Поэтому об этом никто ничего не говорил»,— сказала она.

78-летний Александр Филиппенко известен ролями в фильмах «Чемпион мира», «Алиса», «Петр Первый. Завещание», «Счастливый конец». Помимо Театра имени Моссовета актер играл в «Гоголь-центре». Он лауреат Государственной премии России.

Лусине Баласян