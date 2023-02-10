Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Актер Александр Филиппенко уехал из России

Актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко уехал из страны в Литву. Об этом рассказала его дочь Александра в эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом). По ее словам, отъезд связан с позицией актера по специальной военной операции на Украине.

Александр Филиппенко в 2020 году

Александр Филиппенко в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Филиппенко в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Когда господин Филиппенко покинул Россию, Александра не уточнила. Однако она отметила, что сама предложила отцу переехать в Литву. По словам Александры, «все началось» с мая 2022 года. 19 мая Александр Филиппенко опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) фотографию в вышиванке — традиционная украинская национальная одежда с вышивкой. В своем посте он выразил поддержку украинцам. «Он решил вспомнить о каких-то замечательных днях в Киеве. И написал слова любви, направленные в первую очередь друзьям, находящимся там»,— объяснила его дочь.

В ноябре, рассказала Александра, Театр имени Моссовета, где актер играл с 2006 года, не продлил контракт с господином Филиппенко. Однако она подчеркнула, что решение было принято «по обоюдному согласию». При этом актер все еще указан в афише четырех спектаклей театра: «Шекспиргамлет», «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Дядя Ваня». Корреспонденту «Дождя» в театре сказали, что в ближайшем спектакле «Шекспиргамлет» 11 февраля Александр Филиппенко участвовать не будет.

Впоследствии Александру Филиппенко отказали несколько городских площадок в проведении концертов, рассказала Александра. На этом фоне он покинул Россию. «Безусловно, это связано с его позицией. При этом я должна сказать: он считает, что все в порядке и не стоит на это обращать внимание. Поэтому об этом никто ничего не говорил»,— сказала она.

78-летний Александр Филиппенко известен ролями в фильмах «Чемпион мира», «Алиса», «Петр Первый. Завещание», «Счастливый конец». Помимо Театра имени Моссовета актер играл в «Гоголь-центре». Он лауреат Государственной премии России.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...