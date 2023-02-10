Набиуллина спрогнозировала рост экономики России в середине 2023 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост квартального ВВП в годовом выражении начнется в середине 2023 года. По ее словам, кредитование компаний в банках растет двузначными темпами. Глава ЦБ сказала, что инфляция в России в январе, скорее всего, была самой высокой с апреля 2022-го.

«Что касается динамики ВВП, поквартально динамика уже положительная и в третьем, и четвертом кварталах. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, мы даем симметричный диапазон от минус 1% до плюс 1%»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, улучшение прогноза ЦБ по динамике ВВП РФ в 2023 году объясняется уточнением оценок за прошлые периоды и повышением бюджетных расходов по сравнению с октябрьскими оценками.

Эльвира Набиуллина отметила, что структурные изменения в экономике проявляются в устойчивом росте выпуска в одних секторах и его сокращении в других.

«К первым можно отнести, например, отдельные отрасли промышленности и строительство, которые наращивают объемы. Быстро развивается транспортная инфраструктура, где государственные вложения играют все более важную роль»,— сказала она.

10 февраля Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024-м. Снижение ВВП по итогам 2022 года регулятор оценил в 2,5%. По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП составит –1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024-м. В 2025 году показатель ВВП вырастет на 1,5–2,5%.

Дарья Эрозбек