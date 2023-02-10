Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

На плановом заседании совета директоров Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Центробанк оставляет этот показатель неизменным уже в третий раз. Последний раз регулятор понижал ключевую ставку в сентябре.

В докладе Центробанка говорится, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза регулятора. «Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности»,— говорится в документе.

Как отмечает Банк России, несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, они все еще остаются «на повышенном уровне». Проинфляционные риски усиливают ускорение исполнения бюджетных расходов, а также ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024-м.

Снижение ВВП по итогам 2022 года регулятор оценил в 2,5%. По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП составит -1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году. В 2025 году показатель ВВП вырастет на 1,5–2,5%.

По прогнозу Банка России, в 2023 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — 5,6%. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева допускала изменение прогноза ключевой ставки в 2023 году с учетом нескольких факторов: конъюнктуры нефтегазовых рынков, конечного бюджета и санкционных ограничений.

Правительство добивалось от Центробанка снижения ключевой ставки, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Однако в пресс-службе премьер-министра Михаила Мишустина называли эту информацию не соответствующей действительности.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 17 марта.

Анастасия Ларина