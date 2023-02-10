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Коммерсантъ FM
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Правительство ФРГ прокомментировало материал о причастности США к взрывам «Северных потоков»

У Германии нет данных, подтверждающих информацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщила спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн.

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье»,— сказала госпожа Хоффманн в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование обстоятельств взрыва на «Северных потоках». Материал основан на сообщении одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». Господин Херш утверждает, что взрывчатка была заложена под трубы в июне 2022 года американскими водолазами, которые действовали под прикрытием учений НАТО. В расследовании также отмечается, что сигнал активировал сброшенный норвежским самолетом гидроакустический буй.

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В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией». МИД Норвегии также заявил о непричастности ко взрывам. В Кремле настаивают на продолжении расследования, но считают, что воспринимать материал Сеймура Херша как первоисточник информации нельзя.

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