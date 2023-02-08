В Японии не будут упразднять должность министра по развитию экономических отношений с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство Японии не будет упразднять портфель министра по развитию экономических отношений с Россией. По его словам, такой министр помогает японским компаниям с уходом с российского рынка. Господин Кисида также добавил, что позиция Японии по вопросу принадлежности Южных Курил не изменится в будущем.

«Мы считаем необходимым предоставлять информацию и консультации компаниям, которые инвестировали в соответствии с планом, а также оказывать помощь для плавного ухода в зависимости от обстоятельств»,— сказал Фумио Кисида в парламенте, отвечая на вопросы экс-главы правительства Ёсихико Ноды (цитата по ТАСС).

Господин Кисида добавил, что Япония заинтересована в продолжении переговоров с Россией о заключении мирного договора. «Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится»,— сказал он.

Отношения России и Японии испортились после того, как Япония поддержала санкции против России в ответ на ввод войск на Украину. В том числе в марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному договору и статусу Южных Курил. 7 февраля Фумио Кисида назвал прискорбным отсутствие мирного договора с Россией.

Олеся Павленко