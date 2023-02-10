Народный фронт сообщил о незаконном строительстве ЖК «Дом у озера» в Энгельсе

Начальник Госстройнадзора по Саратовской области Михаил Бутылкин подтвердил незаконный статус строительства многоквартирного дома на улице Марины Расковой в Энгельсе. Об этом сообщает руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Шаров.

По информации Народного фронта, работы ведет компания «Новый век». В отношении объекта есть судебные решения, результаты проверок, штрафы, уточняют в региональном исполкоме. По информации жителей ближайших домов, стройка уже привела к негативным последствиям. «Стройка не прекращается, бьют сваи, весь дом ходит ходуном, трещины ползут, штукатурка сыпется ночью прямо в детские кроватки. Страшно жить!» — сообщила жительница соседнего дома №34.

Несмотря на незаконный статус ЖК «Дом у озера», на сайте застройщика идет продажа квартир в нем.

Сергей Шаров намерен обратиться в прокуратуру по факту строительства.

Марина Ковалева