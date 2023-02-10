В Петербурге раскрыли убийство экс-депутата Госдумы, совершенное в 1997 году

Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу установило заказчика убийства бизнесмена и депутата Государственной думы I созыва Марка Горячева, совершенного в 1997 году. По данным следствия, приказ об устранении предпринимателя отдал членам своей преступной группировки Владимир Кулибаба, приближенный криминального авторитета Константина Яковлева, известного как Костя Могила. Сам Кулибаба сейчас находится под стражей по другому делу об убийстве.

«В рамках расследования данного уголовного дела в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий один из соучастников преступной деятельности обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях и находящегося в международном розыске Дмитрия Скворцова дал изобличающие показания по обстоятельствам совершенного убийства Марка Горячева»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

Как считают следователи, похищение и убийство Марка Горячева произошло 4 марта 1997 года. Двое участников ОПГ затолкали бизнесмена в автомобиль у Торжсковского рынка, отвезли в частный дом в Озерках, где в помещении бани задушили и расчленили. Позже они утопили части тела в Финском заливе.

Подробнее о следствии в отношении Владимира Кулибабы читайте в материале «Ъ» «Убийства объединил бандитизм».

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