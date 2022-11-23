Убийства объединил бандитизм

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о бандитизме в отношении бывшего главы местной федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и трех его подельников. Все они, по данным правоохранителей, входили в преступную группировку «авторитета» Константина Яковлева (Костя Могила), которую господин Кулибаба возглавил после гибели основателя ОПГ. Ранее, в 2021 году, всех участников, за исключением одного, который пока скрывается, задержали по делу о двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Теперь дела объединены в общее производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кулибаба

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости Владимир Кулибаба

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Владимир Кулибаба, его ближайшие соратники, авторитетные бизнесмены Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль, а также Марат Аристов проходят обвиняемыми по делу об убийстве. В рамках этого расследования первых троих задержали еще в 2021 году. По мнению следователей, они причастны к убийству криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда. Изначально, по данным правоохранителей, он был членом той же банды.

По версии силовиков, убить Кувалду решил лидер одной из влиятельных в свое время петербургских группировок Константин Яковлев (Костя Могила), причем в данном случае, как выражается следствие, причиной стал передел сфер криминального влияния в 1993 году. Дело Костя Могила, по материалам расследования, поручил Владимиру Кулибабе. Непосредственно стреляли, как считает следствие, Владимир Карпинский и Марат Аристов. Им удалось убить сразу и Кувалду, и охранявшего его Кирилла Угольникова. Обеспечить отход киллеров должен был Анатолий Мотыль. Второму телохранителю Савина Дмитрию Скворцову удалось сбежать. К слову, господин Скворцов, бывший помощник замминистра внутренних дел, сейчас сам находится в розыске по делу о заказных убийствах.

Костю Могилу убили в Москве в 2003 году. Фактическим лидером его банды, по данным силовиков, стал Владимир Кулибаба. Именно поэтому в отношении него было возбуждено новое дело — о бандитизме (ст. 209 УК РФ). Дела об убийстве и бандитизме объединены в одно производство.

Следователи предполагают, что за бандой помимо убийства могут числиться и другие преступления. «Бандой были совершены различные преступления на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,— сообщили в СКР. Речь, по данным ведомства, идет в том числе о незаконном обороте оружия и наркотических средств, мошенничестве, а также похищении человека.

Сейчас Владимир Кулибаба, который в свое время возглавлял федерацию вольной борьбы и был помощником председателя Олимпийского комитета России, находится в следственном изоляторе. Из четырех названных членов банды (следственные органы уверены, что их значительно больше) скрываться удается только Марату Аристову. Его заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск.

Вину в убийствах и бандитизме никто из фигурантов дела не признает. В ходе судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Владимиру Кулибабе, адвокат последнего называл своего подзащитного «хорошим и простым парнем». «Почему его все время вписывают в какую-то организованную преступность? В справках ОРМ написано столько, что Шахерезада бы позавидовала. По таким справкам сядет любой человек»,— цитирует юриста объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Имя Владимира Кулибабы не впервые фигурирует в деле о заказном убийстве. Ранее его судили по обвинению в организации убийства в 2008 году главы ЧОП «Каскад» Вадима Чечеля. Тогда киллер Александр Дружинин заявил, что заказчиком преступления был именно Кулибаба, который якобы даже предоставил ему оружие — пистолеты Макарова. Однако присяжные признали Владимира Кулибабу невиновным. Прокуратура пыталась оспорить оправдательный приговор, однако это решение утвердил и Верховный суд. Сам Дружинин получил 20 лет лишения свободы за это и другие преступления.

Господина Кулибабу поначалу связывали даже с убийством его босса Кости Могилы: якобы они поссорились накануне убийства последнего. Однако эта версия проверки не выдержала: слежку за собой Яковлев заметил еще до ссоры, а во время убийства Кулибаба находился за пределами России. В 2004 году угрозыск МВД раскрыл убийство, ответственность за это преступление была возложена на группировку из Братска, которую возглавлял авторитетный предприниматель Олег Маковоз (Маклауд). Сейчас Маклауд отбывает 23-летний срок за особо тяжкие преступления.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург