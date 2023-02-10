Крымчанина приговорили к исправительным работам за осквернение мемориала воинской славы

Жителя Крыма приговорили к 200 часам исправительных работ за осквернение мемориального комплекса в Феодосии, сообщили «Ъ» в Верховном суде РК.

По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина 1993 года рождения взобрался на оснащенный камерами мемориал с Вечным огнем — «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918–1920 гг., 1941–1944 гг.» в Феодосии, поджигал возложенные к нему цветы и распивал спиртные напитки.

«Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично"), назначив ему наказание в виде обязательных работ на 200 часов»,— уточнили в ВС РК.

Александр Дремлюгин, Симферополь