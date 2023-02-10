Центробанк оставил ключевую ставку без изменения

На заседании 10 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как сообщает пресс-служба ЦБ, текущие темпы прироста цен возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза, также появляются признаки восстановления потребительской активности. В то же время ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

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При усилении проинфляционных рисков ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в пресс-релизе регулятора.